Almada dice que tras la final ante el Girona el partido ante el Rayo es una "súper final"

Oviedo, 6 feb (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, aseguró este viernes que, tras ganar la pasada semana una final ante el Girona, el partido ante el Rayo de este sábado (Estadio de Vallecas, 14:00 horas) es "el partido de confirmar", una "súper final".

"Sé los puntos que necesitamos más o menos para la salvación, pero me fijo más en el día a día e ir ganando. Hay que cuidar lo inmediato, aunque sí analizo el número de puntos. Lo importante es lo siguiente, no sabemos qué va a pasar en dos o tres meses y lo de este sábado lo afrontamos como una súper final", dijo en la sala de prensa de El Requexón el técnico uruguayo de un Real Oviedo que empieza la jornada a siete puntos de la permanencia.

Tras meses con quejas del entrenador y los jugadores del Rayo, el césped de Vallecas fue cambiado esta semana y el técnico del Oviedo comentó sobre las dudas de si estará en buenas condiciones que "no se puede elegir, solo queda adaptarse".

"Vamos a intentar buscar el partido, como siempre. Respetamos mucho al Rayo por la plantilla que tiene, pero queremos ir a buscarlos, proponer y buscar el triunfo. Nos preparamos para lo que nos encontremos", desarrolló Guillermo Almada al ser preguntado por lo que espera del Rayo Vallecano de Iñigo Pérez.

El preparador oviedista concluyó su comparecencia refiriéndose al mercado invernal ya finalizado y a la imposibilidad del Oviedo de fichar el atacante que el propio técnico había solicitado, explicando que el club "hizo los máximos posibles y finalmente no se pudo dar". EFE

