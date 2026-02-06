Espana agencias

Alejandro Blanco: "Se nos pondrá la piel de gallina con los abanderados en la ceremonia"

Guardar

Roma, 6 feb (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), aseguró este viernes que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 será muy emocionante con los abanderados de la delegación española, la patinadora artística Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich.

"Estamos orgullosos. Se nos pondrá la piel de gallina cuando salgan. Suerte y ánimo a los dos. Gracias por el compromiso y por el pasado, que va a lucir sin ninguna duda. Representáis al deporte español y estamos muy orgullosos de tener dos grandes abanderados", fueron las palabras que les dedicó el mandatario en rueda de prensa.

La ceremonia tendrá lugar en distintas partes del territorio, por lo que en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) solo portará la bandera Smart. Desde la Livigno hará lo propio Salarich, lugar en el que se encuentra su villa olímpica.

Blanco intentó que desfilaran juntos en Milán, pero la organización lo impidió: "He intentado que salierais juntos pero la organización no ha dejado. Suerte hoy, disfrutadlo. Y que la competición os de lo que os merecéis, que son buenos resultados".

Además, el presidente ensalzó el trabajo de las diferentes federaciones de deportes de invierno, en un año en el que la delegación española iguala con 20 representantes la participación máxima alcanzada hasta entonces en Sochi 2014.

"Hay algo que no podemos entrenar durante todo el año en España, que es los deportes de nieve. El trabajo que hacen nuestras federaciones es excepcional. Todo pasa ahora por aumentar las infraestructuras y hacer que el centro del entrenamiento sea España. El proyecto está sobre la mesa", desveló. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno no descarta ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de Grazalema

Infobae

La Junta de Andalucía cifra en 1.500 las personas desalojadas en la provincia de Córdoba

Infobae

Los 341 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz) pueden volver a sus casas

Infobae

Abascal acusa al PP de estar "más empeñado en atacar a Vox" que en buscar acuerdos

Infobae

Bad Gyal publicará el 6 de marzo su segundo álbum de estudio, 'Más cara'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis