Alejandro Blanco: "Se nos pondrá la piel de gallina con los abanderados en la ceremonia"

Roma, 6 feb (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), aseguró este viernes que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 será muy emocionante con los abanderados de la delegación española, la patinadora artística Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich.

"Estamos orgullosos. Se nos pondrá la piel de gallina cuando salgan. Suerte y ánimo a los dos. Gracias por el compromiso y por el pasado, que va a lucir sin ninguna duda. Representáis al deporte español y estamos muy orgullosos de tener dos grandes abanderados", fueron las palabras que les dedicó el mandatario en rueda de prensa.

La ceremonia tendrá lugar en distintas partes del territorio, por lo que en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) solo portará la bandera Smart. Desde la Livigno hará lo propio Salarich, lugar en el que se encuentra su villa olímpica.

Blanco intentó que desfilaran juntos en Milán, pero la organización lo impidió: "He intentado que salierais juntos pero la organización no ha dejado. Suerte hoy, disfrutadlo. Y que la competición os de lo que os merecéis, que son buenos resultados".

Además, el presidente ensalzó el trabajo de las diferentes federaciones de deportes de invierno, en un año en el que la delegación española iguala con 20 representantes la participación máxima alcanzada hasta entonces en Sochi 2014.

"Hay algo que no podemos entrenar durante todo el año en España, que es los deportes de nieve. El trabajo que hacen nuestras federaciones es excepcional. Todo pasa ahora por aumentar las infraestructuras y hacer que el centro del entrenamiento sea España. El proyecto está sobre la mesa", desveló. EFE