Alegría llama a la participación masiva y pide el voto para frenar a PP y Vox en Aragón

Zaragoza, 6 feb (EFE).- La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha llamado a los aragoneses a la participación masiva en las elecciones del próximo domingo y a elegir la papeleta socialista que defiende sus derechos para decidir el presente y el futuro de Aragón y evitar un nuevo gobierno de PP y Vox.

Alegría, a las puerta del hospital Royo Villanova de Zaragoza, dentro de un maratón en el que ha visitado en las últimas horas a trabajadores y servicios públicos esenciales, ha advertido que "cada voto que se quede en casa es un regalo a las dos derechas" y que lo que está en riesgo es "el presente y el futuro de Aragón".

"Le pido a los aragoneses que salgan a votar, que además lo hagan con fuerza, que lo hagan con ganas, que lo hagan para defender sus derechos", ha declarado la candidata socialista, quien ha asegurado que si es la próxima presidenta de Aragón trabajará por recuperar esos servicios públicos que a lo largo de estos dos años y medio han quedado "profundamente deteriorados".

Alegría realiza en esta última jornada electoral un maratón de 24 horas que concluirá a las 23:59 horas de este viernes, un minuto antes del inicio de la jornada de reflexión, y en el que ha visitado distintos servicios esenciales para transmitir su mensaje y mantener contacto directo con los trabajadores aragoneses.

Desde primeras horas de la noche del jueves, la candidata ha visitado a los trabajadores de la potabilizadora de Zaragoza, se ha reunido con bomberos, ha acudido a un área de servicio donde ha conversado con trabajadores y camioneros, y ha regresado a Almonacid de la Sierra para reunirse de nuevo con el panadero que ya visitó al inicio de la precampaña.

En el Hospital Royo Villanova ha mantenido también un encuentro con trabajadores sanitarios y ha reiterado su compromiso con la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova y un nuevo hospital materno infantil, cuyas instalaciones actuales servirían para ampliar el Miguel Servet, y ha apostado por recuperar la "joya de la corona" que ha sido siempre la sanidad pública en Aragón.

Para ello, ha recordado que su primera medida al frente del Gobierno será reducir las listas de espera para que ningún aragonés tenga que esperar más de tres días para ser atendido por su médico de cabecera, además de garantizar transporte público gratuito para que los vecinos de los pueblos puedan acudir a sus citas médicas.

Alegría tiene previsto reunirse tras el mitin de cierre de campaña esta tarde con trabajadoras de una residencia pública para abordar la necesidad de aumentar las plazas en estos centros y, en este ámbito, ha apostado por la creación de un futuro convenio autonómico que mejore sus condiciones laborales y profesionales.

En el mitin, que se celebrará a las 18:00 horas en la capital aragonesa, y en el que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ahondará en que "si hay un voto que pueda frenar a las dos derechas es el PSOE".

Por otro lado, en referencia al desarrollo de la campaña ha negado que el exasesor socialista Paco Salazar le haya asesorado.

El diario ABC publica este viernes que Salazar ha viajado varias veces a Zaragoza durante la campaña para asesorar a la candidata socialista, una información que según Alegría es "rotundamente falsa" y está basada en "bulos e insidias", por lo que espera una rectificación y no descarta emprender acciones legales. EFE