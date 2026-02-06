Espana agencias

Alberto González espera que el Albacete se baje “de la nube emocional” de la Copa del Rey

Albacete, 6 feb (EFE).- El entrenador del Albacete, Alberto González, ha dicho este viernes en la previa el duelo ante el Deportivo de la Coruña del próximo domingo que espera que su equipo se baje “de la nube emocional” en la que estaba debido a la disputa de la Copa del Rey.

Tras ser eliminado por el Barcelona en cuartos de final, el cuadro manchego necesita reenfocar su pensamiento en la competición liguera porque quiere mantener su racha positiva.

Acumula cuatro jornadas sin perder y en las tres últimas jornadas ha vencido y ha sido capaz de no encajar goles, lo que según González es “fundamental; seguir creciendo desde la defensa y sin recibir tantos en contra, para continuar con esa dinámica positiva en la que estamos”.

En cuanto a su oponente del domingo, en Riazor, ha destacado que “es un equipo que nos ha hecho daño últimamente”, aunque ha advertido de que lo ha estudiado y “sabemos dónde son especialmente buenos, por lo que trataremos de imponer nuestra idea”.

El preparador malagueño ha manifestado que tanto su cuerpo técnico como sus futbolistas son “conscientes” del peligro que tienen los jugadores ofensivos blanquiazules con espacios, pero que “ellos van a tener esa necesidad extra de llevar la iniciativa y jugaremos con eso”.

Preguntado por si el esfuerzo y el haber estado tan centrado en el torneo del K.O. podría afectar a su grupo, ha contestado que “lo vivido nos tiene que ayudar a competir al máximo”.

“Hay equipos a los que les ha venido bien y a otros no tanto, pero a nosotros no nos ha supuesto un desgaste extra, sino que nos ha servido para que haya muchos jugadores en dinámica”, ha finalizado. EFE

