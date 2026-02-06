Espana agencias

Aficionados mexicanos festejan cumpleaños de Cristiano Ronaldo con un 'Siuuu' colectivo

Puebla (México), 5 feb (EFE).- Aficionados mexicanos del central estado de Puebla que buscaban un Récord Guinness con el 'Siuuu' más grande del mundo, el festejo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, se conformaron con festejar el cumpleaños del astro portugués, quien cumplió 41 años este jueves 5 de febrero.

Los fanáticos de Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí decidieron celebrar la fecha con el 'Siuuu' colectivo en el zócalo de la ciudad de Puebla.

La convocatoria buscaba romper un Récord Guinness, sin embargo no fue posible, sin embargo el ánimo no decayó y realizaron cánticos y el famoso 'Siuuu', ya que el motivo era festejar a su ídolo, este 5 de febrero que es su fecha de nacimiento.

Yuyo Sánchez, organizador del evento compartió con EFE que esta actividad se buscó cumplir para festejar al ídolo del fútbol mundial, pero sobre todo hacer partícipe a sus fanáticos y a familias completas que aprovecharon el momento para convivir.

“El Siuuu es por el cumpleaños 41 de Cristiano a Ronaldo, vimos lo de la rosca más grande del mundo y quisimos hacer divertido o chistoso esta reunión y se nos ocurrió con el festejo de sus goles”, apuntó.

Jonhatan Montero Flores, fanático del fútbol mencionó que desde niño es fanático del fútbol, un gusto inculcado por sus padres, pero el fanatismo hacía Cristiano fue porque creció en la época de su mejor momento como jugador.

“Yo soy fanático desde niño, así me lo inculcaron mis papás, soy seguidor de Cristiano Ronaldo fue desde pequeño, crecí con esa generación de jugadores del Real Madrid, y sus triunfos en la Champions, y desde ese entonces se ha convertido en mi futbolista favorito”. EFE

