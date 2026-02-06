Adif sigue en Andalucía con labores en las zonas afectadas para restablecer la circulación

Málaga, 6 feb (EFECOM).- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) continúa este viernes con labores en Andalucía para restablecer la circulación en los puntos de la red afectados por el temporal lo antes posible.

Desde el organismo han indicado que los técnicos exploran el estado de la línea de Andalucía para valorar y reparar en su caso los daños producidos por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo.

Los técnicos trabajan desde el miércoles para poder establecer el servicio ferroviario en los trayectos que permanecen suspendidos, han informado en redes sociales. EFECOM