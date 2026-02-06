Espana agencias

Adif licita por 96 millones las traviesas para renovar un tramo de línea Madrid-Barcelona

Guardar

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El gestor de las infraestructuras ferroviarias españolas, Adif, ha sacado a licitación un contrato para el suministro y transporte de traviesas, con objeto de renovar la vía del subtramo Mejorada del Campo-Calatayud de la línea de alta velocidad Madrid–Barcelona, por un importe de 96,8 millones de euros.

Según ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato se compone de cuatro lotes y es un procedimiento abierto, es decir, cualquier empresa interesada se puede presentar, con un plazo que termina el próximo 3 de marzo, a las 10.00 horas.

Esta licitación coincide con un periodo de extrema dificultad para el sector ferroviario español, en particular para algunas de las líneas de alta velocidad más antiguas y que, además, tienen mucho más uso y desgaste desde que se liberalizó el sector de transporte de viajeros y llegaron nuevas operadoras.

Después del grave accidente ocurrido el pasado 18 de enero en la línea Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz (Córboba) en el que fallecieron 46 personas, o los continuos problemas, retrasos y suspensiones de la línea de Rodalíes, en Cataluña, Adif ha adelantado a este año la reforma integral de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, con objeto de mejorar la fiabilidad y el confort, manteniendo el servicio durante las obras.

Asimismo, la gestora ha prolongado hasta el próximo mes de diciembre el aumento medio de 25 minutos en los tiempos de viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo, según señalaban ayer jueves fuentes de Adif.

También ha acordado con las tres operadoras suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el citado corredor de alta velocidad, medida que también se mantendrá hasta diciembre.

Según Adif, esto permitirá a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

Además, el sector ferroviario afronta una huelga de maquinistas para los próximos 9, 10 y 11 de febrero si sigue sin alcanzarse un acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes, aunque las negociaciones siguen abiertas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez sobrevolará en helicóptero las zonas de Cádiz más afectadas por la borrasca

Infobae

Fiscalía pide 6 años de prisión por intentar incendiar una oficina de la Seguridad Social

Infobae

El Liverpool tendrá que pagar una compensación de 3 millones al Chelsea por Ngumoha

Infobae

Tomàs Guarino podrá ejecutar su programa corto de los 'Minions' en los Juegos

Infobae

Ademar arranca ante Cangas una segunda vuelta para reengancharse a Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP archivó la denuncia

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager