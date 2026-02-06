Adif licita por 96 millones las traviesas para renovar un tramo de línea Madrid-Barcelona

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El gestor de las infraestructuras ferroviarias españolas, Adif, ha sacado a licitación un contrato para el suministro y transporte de traviesas, con objeto de renovar la vía del subtramo Mejorada del Campo-Calatayud de la línea de alta velocidad Madrid–Barcelona, por un importe de 96,8 millones de euros.

Según ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato se compone de cuatro lotes y es un procedimiento abierto, es decir, cualquier empresa interesada se puede presentar, con un plazo que termina el próximo 3 de marzo, a las 10.00 horas.

Esta licitación coincide con un periodo de extrema dificultad para el sector ferroviario español, en particular para algunas de las líneas de alta velocidad más antiguas y que, además, tienen mucho más uso y desgaste desde que se liberalizó el sector de transporte de viajeros y llegaron nuevas operadoras.

Después del grave accidente ocurrido el pasado 18 de enero en la línea Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz (Córboba) en el que fallecieron 46 personas, o los continuos problemas, retrasos y suspensiones de la línea de Rodalíes, en Cataluña, Adif ha adelantado a este año la reforma integral de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, con objeto de mejorar la fiabilidad y el confort, manteniendo el servicio durante las obras.

Asimismo, la gestora ha prolongado hasta el próximo mes de diciembre el aumento medio de 25 minutos en los tiempos de viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo, según señalaban ayer jueves fuentes de Adif.

También ha acordado con las tres operadoras suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el citado corredor de alta velocidad, medida que también se mantendrá hasta diciembre.

Según Adif, esto permitirá a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

Además, el sector ferroviario afronta una huelga de maquinistas para los próximos 9, 10 y 11 de febrero si sigue sin alcanzarse un acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes, aunque las negociaciones siguen abiertas. EFECOM