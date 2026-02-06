Ademar arranca ante Cangas una segunda vuelta para reengancharse a Europa

León, 6 feb (EFE).- El Abanca Ademar arranca mañana -17,30 horas- ante el Cangas Frigoríficos del Morrazo una segunda vuelta de la Liga Nexus Energía ASOBAL con la intención de reengancharse a la pelea por Europa, en un pelotón de cabeza más que igualado, ya que los leoneses -séptimos- se encuentran a tan solo dos puntos del segundo -Logroño-.

El conjunto de Daniel Gordo, que afrontará su última etapa al frente de Ademar acompañado del que será su sustituto la próxima temporada, Luis Puertas, retoma la competición liguera después del parón internacional donde conquistó un nuevo título de la Copa Castilla y León tras imponerse a Nava en semifinales y Villa de Aranda en la final, junto al amistoso, saldado también con victoria, en Zamora.

El técnico ademarista tan solo tiene la duda del estado físico del extremo Sergio Sánchez y la principal novedad será la entrada en la convocatoria, por primera vez en la presente temporada, del lateral leonés Álex Lodos, tras recibir el alta deportiva una vez recuperado de su grave lesión de rodilla que le hizo pasar por tercera vez por el quirófano en una lesión de similares características en ambas articulaciones. EFE

