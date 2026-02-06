Espana agencias

Ademar arranca ante Cangas una segunda vuelta para reengancharse a Europa

Guardar

León, 6 feb (EFE).- El Abanca Ademar arranca mañana -17,30 horas- ante el Cangas Frigoríficos del Morrazo una segunda vuelta de la Liga Nexus Energía ASOBAL con la intención de reengancharse a la pelea por Europa, en un pelotón de cabeza más que igualado, ya que los leoneses -séptimos- se encuentran a tan solo dos puntos del segundo -Logroño-.

El conjunto de Daniel Gordo, que afrontará su última etapa al frente de Ademar acompañado del que será su sustituto la próxima temporada, Luis Puertas, retoma la competición liguera después del parón internacional donde conquistó un nuevo título de la Copa Castilla y León tras imponerse a Nava en semifinales y Villa de Aranda en la final, junto al amistoso, saldado también con victoria, en Zamora.

El técnico ademarista tan solo tiene la duda del estado físico del extremo Sergio Sánchez y la principal novedad será la entrada en la convocatoria, por primera vez en la presente temporada, del lateral leonés Álex Lodos, tras recibir el alta deportiva una vez recuperado de su grave lesión de rodilla que le hizo pasar por tercera vez por el quirófano en una lesión de similares características en ambas articulaciones. EFE

fps/erbq/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Convocan el I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope'

Infobae

Lluvias y deshielo tienen 54 tramos de la cuenca del Duero en aviso: 11 en nivel rojo

Infobae

Mónica García: la desinformación y los tecnooligarcas afectan a la protección de la salud

Infobae

Liberados 12 migrantes al desmantelar una trama de explotación laboral en obradores de pan

Infobae

Shiffrin, Odermatt y Lindsey Vonn -que busca el milagro-, a brillar en Cortina y Bormio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rodalies prevé la recuperación de

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager