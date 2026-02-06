Acciona y ACS firman el contrato para proyecto ferroviario en Australia de 3.400 millones

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Acciona y ACS han firmado en consorcio un contrato para diseñar y construir el principal paquete de un proyecto ferroviario en el estado australiano de Queensland que en su conjunto está valorado en unos 3.400 millones de euros (5.750 millones de dólares australianos al cambio actual).

El consorcio, integrado por Acciona, CPB Contractors y UGL (ambas filiales del grupo ACS), SMEC y WSP, se encargará de llevar a cabo un proyecto para mejorar la eficiencia y frecuencia del transporte público en el sureste de la ciudad y satisfacer la elevada demanda de desplazamientos entre Brisbane y Gold Coast antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032.

Actualmente, el consorcio ha comenzado el estudio del terreno y está avanzando en el diseño de las estaciones, así como del corredor ferroviario de 20 kilómetros y de su infraestructura asociada, según ha explicado Acciona en un comunicado.

De esta forma, se prevé que las obras principales comiencen a lo largo de este año.

En este sentido, las actividades de preparación del terreno y trabajos preliminares están previstos para la primera mitad de 2026, antes de que comiencen los principales trabajos de construcción a finales del próximo año.

El proyecto, que se realizará en colaboración con el Departamento de Transporte y Carreteras Principales de Queensland y Queensland Rail, incluye la duplicación del número de vías de dos a cuatro entre Kuraby y Beenleigh; la modernización y mejora de la accesibilidad de las estaciones, incluyendo la mejora de las instalaciones de aparcamiento disuasorio; o la eliminación de los pasos a nivel en Woodridge, Bethania y Holmview.

También se realizarán mejoras en el sistema ferroviario actual.

Con este proyecto, se busca facilitar el acceso a servicios ferroviarios de alta frecuencia gracias a la modernización de las estaciones y a la mejora de las conexiones para peatones y ciclistas.

Además, señala el grupo español, estos trabajos aumentarán la seguridad y reducirán la congestión del tráfico mediante la eliminación de los pasos a nivel. EFECOM