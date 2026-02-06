Espana agencias

Abascal acusa al PP de estar "más empeñado en atacar a Vox" que en buscar acuerdos

Huesca, 6 feb (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este viernes al PP de estar "más empeñado en atacar a Vox" y de proporcionar "oxígeno" al Partido Socialista en determinados momentos.

En un encuentro con los medios en Huesca en el último día de campaña de las elecciones en Aragón del 8 de febrero, Abascal se ha referido así a Extremadura y a la aspirante del PP a formar Gobierno, María Guardiola, y la llamada que este jueves recibió del presidente, Pedro Sánchez, y que fue interpretada en términos positivos.

Abascal se ha referido así a la conversación telefónica que Sánchez mantuvo con la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, para interesarse por la evolución de las borrascas y los efectos que están causando en Extremadura.

"Si la señora Guardiola está tan contenta y hay tanta sintonía, yo le recomiendo que intente buscar un pacto con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez, porque probablemente tengan más cosas en común", ha ironizado Abascal, quien ha achacado la responsabilidad última de esta situación al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Abascal ha asegurado además que durante las últimas campañas electorales autonómicas ha detectado "nerviosismo e histerismo" en las filas del PP: "Han convocado elecciones para que no existiéramos, pero si no querían a Vox, ahora van a tener el doble".

Por otra parte, ya en el marco de la campaña en Aragón, se ha referido al "motín" registrado en el Centro de Educación e Internamiento de Juslibol de Zaragoza en el que resultaron heridos ocho policías nacionales, y que en su opinión avala las tesis de su formación contra la migración ilegal.

Abascal ha recordado que Vox decidió abandonar la responsabilidad de gobierno en varias autonomías al ver rechazado su posicionamiento de reclamar medidas para frenar la inmigración ilegal, a la que ha responsabilizado del aumento de la criminalidad y del colapso de los servicios públicos.

"Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón", ha insistido el líder de Vox, quien ha vinculado esta situación a un contexto, ha dicho, de "un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez absolutamente desprestigiado y despreciado por su propio pueblo, ya que a la vista está que no puede caminar por ninguna calle de España".

Además, ha asegurado que se ha quedado "ojiplático" con la posición del PP de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid de rechazar, junto al PSOE y Más Madrid, una propuesta que instaba al Ministerio del Interior a dar datos sobre el origen de los autores de los delitos.

"No sé cómo la señora Ayuso puede explicar a sus votantes que no quiere conocer el origen de los delincuentes", ha apuntado, antes de criticar que el mensaje de la izquierda, que a su juicio ha comprado el PP, de que conocer el origen de los delincuentes "conlleva una especie de xenofobia o de racismo". EFE

