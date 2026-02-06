50 años después de su récord anotador de 65 puntos, Szczerbiak ve "muy difícil" batirlo

Madrid, 6 feb (EFE).- Walter Szczerbiak, exjugador estadounidense del Real Madrid que, cincuenta años después, sigue ostentando el récord anotador en un partido de la liga española con los 65 puntos que sumó ante el Breogán el 8 de febrero de 1976, ve "muy difícil" que se pueda batir dicha marca por los sistemas de juego actuales y las rotaciones que utilizan todos los entrenadores.

Así lo consideró en el acto de homenaje organizado este viernes en Madrid por la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), en el que recordó aquella actuación, que se produjo en una "época" en la que el club blanco "era una bola de nieve que con el paso de los minutos se convertía en avalancha".

Explicó que detrás de su récord estaba su intención de quitarse "la espinita" da la baja calificación que recibió de la prensa deportiva en su partido anterior contra el Águilas, lo que le espoleó en su siguiente actuación ante el equipo lucense ante el que, en una época en la que no existía la línea de tres puntos, anotó 25 de sus 27 tiros de dos puntos y solo falló dos de sus diecisiete tiros libres.

Para alcanzar los históricos 65 puntos, Szczerbiak, de 76 años, destacó la colaboración de su compañero Carmelo Cabrera, cuyas asistencias fueron fundamentales para batir el récord. "Entre él y yo metimos 69 puntos", bromeó Szczerbiak sobre el mítico base canario, que le acompañó en el homenaje.

El estadounidense, que por aquel entonces llevaba dos años en el Real Madrid, recibió tras su exhibición en Lugo una oferta de renovación por cincos años que se traducirían en tres copas de Europa, otras tantas Copas Intercontinentales, cuatro Ligas y una Copa del Rey.

Durante su intervención de este viernes, Szczerbiak recordó los cambios que se han producido en el baloncesto de entonces frente al actual, y subrayó la dificultad de batir su récord de anotación por "la manera en la que juegan hoy", ya que en su época era normal que un jugador estuviese en pista los 40 minutos, algo muy difícil de ver ahora.

“Lo que nos hacía ganar de tantos puntos era nuestra forma de atacar”, continuó. “Lo malo es que no había criterios unificados, por eso quiero felicitar a la acb por lo que ha hecho por el baloncesto español. En nuestra época no lo había”.

Por su parte, el presidente de la acb, Antonio Martín, consideró que el estadounidense es "historia del baloncesto" y su homenaje supone "un acto de justicia", ya que representa a todo lo previo a la creación de dicha asociación "que se debe a todo lo que hicistéis los que estaban antes de la acb, que no existiría con la fortaleza que tiene si no hubierais hecho lo que hicisteis los años anteriores", concluyó. EFE

