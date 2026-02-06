Espana agencias

50 años después de su récord anotador de 65 puntos, Szczerbiak ve "muy difícil" batirlo

Guardar

Madrid, 6 feb (EFE).- Walter Szczerbiak, exjugador estadounidense del Real Madrid que, cincuenta años después, sigue ostentando el récord anotador en un partido de la liga española con los 65 puntos que sumó ante el Breogán el 8 de febrero de 1976, ve "muy difícil" que se pueda batir dicha marca por los sistemas de juego actuales y las rotaciones que utilizan todos los entrenadores.

Así lo consideró en el acto de homenaje organizado este viernes en Madrid por la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), en el que recordó aquella actuación, que se produjo en una "época" en la que el club blanco "era una bola de nieve que con el paso de los minutos se convertía en avalancha".

Explicó que detrás de su récord estaba su intención de quitarse "la espinita" da la baja calificación que recibió de la prensa deportiva en su partido anterior contra el Águilas, lo que le espoleó en su siguiente actuación ante el equipo lucense ante el que, en una época en la que no existía la línea de tres puntos, anotó 25 de sus 27 tiros de dos puntos y solo falló dos de sus diecisiete tiros libres.

Para alcanzar los históricos 65 puntos, Szczerbiak, de 76 años, destacó la colaboración de su compañero Carmelo Cabrera, cuyas asistencias fueron fundamentales para batir el récord. "Entre él y yo metimos 69 puntos", bromeó Szczerbiak sobre el mítico base canario, que le acompañó en el homenaje.

El estadounidense, que por aquel entonces llevaba dos años en el Real Madrid, recibió tras su exhibición en Lugo una oferta de renovación por cincos años que se traducirían en tres copas de Europa, otras tantas Copas Intercontinentales, cuatro Ligas y una Copa del Rey.

Durante su intervención de este viernes, Szczerbiak recordó los cambios que se han producido en el baloncesto de entonces frente al actual, y subrayó la dificultad de batir su récord de anotación por "la manera en la que juegan hoy", ya que en su época era normal que un jugador estuviese en pista los 40 minutos, algo muy difícil de ver ahora.

“Lo que nos hacía ganar de tantos puntos era nuestra forma de atacar”, continuó. “Lo malo es que no había criterios unificados, por eso quiero felicitar a la acb por lo que ha hecho por el baloncesto español. En nuestra época no lo había”.

Por su parte, el presidente de la acb, Antonio Martín, consideró que el estadounidense es "historia del baloncesto" y su homenaje supone "un acto de justicia", ya que representa a todo lo previo a la creación de dicha asociación "que se debe a todo lo que hicistéis los que estaban antes de la acb, que no existiría con la fortaleza que tiene si no hubierais hecho lo que hicisteis los años anteriores", concluyó. EFE

(recursos de archivo EFEServicios: 8002637337)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Leonardo anega Castilla y León: hay 53 tramos de ríos con aviso, 9 en nivel rojo

Infobae

Elogios a la ayuda de la UME para contener la peste porcina en Cataluña en su despedida

Infobae

¿Tú cómo ligas?, replica el dos del PP madrileño a un periodista sobre el alcalde Móstoles

Infobae

Huétor Tájar, la "isla" que lucha contra el lodo con escobas, cubos y solidaridad

Infobae

Duelo directo por la permanencia entre el Andorra y la Real Sociedad B

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis