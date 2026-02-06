450 kg de pasta y 3.000 huevos al día

Tomás Frutos

Roma, 6 feb (EFE).- En Italia no se negocia. La pasta es lo que manda. Y en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 no será diferente. Cada día, en la Villa Olímpica, se utilizarán 3.000 huevos y 450 kilogramos de pasta. También hay opción para deportistas celíacos. Se prevén un total de 3.400 platos diarios servidos. Los esquiadores, patinadores y jugadores de curling más italianizados de la historia.

La Villa Olímpica es siempre motivo de discusión. En París la crítica fue gigante. Colchones de cartón. Baños pequeños. Calidad de la comida cuestionable. Mala organización. Un sinfín de cuestiones que los deportistas de élite encontraron a disgusto.

Italia se ha preparado para combatir las críticas. Al menos lo va a intentar en la villa de Milán. Una de las seis ciudades que acogerá deportistas. ¿Cómo? Haciendo lo que mejor sabe. La pasta. 450 kilogramos al día. De todo tipo. Más de 3.000 huevos al día. Así, en principio, no pueden fallar.

No faltan tampoco otros productos típicos. Pizza, mozzarella... En total, la organización del evento prevé servir 3.4000 comidas al día. Unas 60.000 solo en Milán durante todo el evento. Menús diseñados para deportistas, con nutricionistas encargados de supervisar los mismos. Detrás, entre bastidores, 100 miembros de personal y 208 voluntarios.

Más allá de la comida, la Villa Olímpica milanesa cuenta con todo tipo de servicios. En total 1154 habitaciones y 1700 camas que servirán también para los Juegos Paralímpicos que se disputarán en marzo.

Hay una sala de relax. Con futbolín, billar... y videojuegos. También un gimnasio. Abierto 24 horas.

Quizá lo más curioso sea que hay un peluquero disponible para los deportistas. Que hay una sala de meditación para hacer yoga o actividades similares. Y una sala de rezo neutra.

La Villa Olímpica de Milán costó un total de 140 millones de euros. Es una de las seis sedes que acogerá a deportistas durante los Juegos. Hay otra villa en Cortina d'Ampezzo y otra en Predazzo. En Livigno, Bormio y Anterselva se utilizarán hoteles ya construidos para hacer las veces de villa olímpica.

La construcción de todo el recinto se alargó dos años y medio. 30 meses. Aproximadamente, 10.000 metros cuadrados.

Y después de los Juegos se convertirá en una residencia de estudiantes. Situada cerca de una zona universitaria de Milán, paliará los problemas de alojamiento de los alumnos. Vivirán en el mismo sitio que los atletas. Pero pagando. De media 864 euros por cama. Solo 450 camas costarán una media de 592 euros por subvención. EFE