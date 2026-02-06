Espana agencias

1-2. El Celta se estrella contra Sergio Herrera y la pegada de Osasuna

Guardar

Vigo, 6 feb (EFE).- Osasuna sigue lanzado y se engancha a la pelea por las plazas europeas después de derrotar en Balaídos al Celta, que se estrelló contra la gigantesca actuación de Sergio Herrera y la pegada del equipo navarro, que se adelantó con un gol del croata Budimir y sentenció con otro de Raúl García en el minuto 79.

La lluvia azotó Vigo, restos de un temporal que, pese a que Balaídos filtró bien el agua, condicionó el desarrollo del juego. El Celta madura más los partidos esta temporada. Es menos atrevido, pero controla mejor el tempo. Tiene paciencia. Se adapta mejor al contexto. Lo hizo en la primera media hora, en la que tuvo el mando. Sus mejores llegadas fueron un tiro de Javi Rodríguez, un clarísimo disparo a bocajarro de Hugo Álvarez que sacó Sergio Herrera y una volea alta de Borja Iglesias.

El Celta apretó al Osasuna bajo el temporal. Curiosamente cuando escampó algo, apareció el equipo navarro. Fue con un estilo más directo. Más letal: Raúl Moro centró desde la banda derecha y Budimir se adelantó a Starfelt para cabecear a gol. Un gol clásico, de los de toda la vida. El gran remate de Budimir fue como si cayese otro chaparrón en Balaídos.

Ese tanto estiró al Osasuna, que continuó acechando por las bandas. Sin pegada, pero con algún suspiro en la grada. El Celta quedó herido, descompuesto por el gol hasta el descanso. La lluvia volvió con fuerza para abrir el segundo tiempo. Solo necesitó un par de minutos el Celta para empatar el partido con un gol de penalti de Borja Iglesias. Pero ese penalti tuvo su intrahistoria.

El árbitro José Luis Munuera señaló la pena máxima por una inocente mano de Catena en un lanzamiento de Borja Iglesias. El disparo no llevaba mucha precisión. La sala VOR avisó al colegiado para que revisase un pisotón de Fer López a Ruben García previo al tiro de Borja Iglesias. José Luis Munuera examinó la jugada. El suspense se alargó varios minutos. El VAR no cambió la decisión inicial del árbitro. Borja Iglesias cerró la polémica con el gol del empate.

El encuentro se equilibró: dominio alterno, pocas ocasiones, escasas concesiones en defensa. Tampoco había muchas posibilidades de sorprender al rival con un contragolpe. Sin embargo, mediada la segunda mitad, tuvo uno el Celta, claro, peligroso, que finalizó con un tiro cruzado de Javi Rueda.

El Celta, al que le faltó magia en su zona alta, buscó soluciones en ataque con sus cambios. Swedberg inventó uno de sus rápidos regates dentro del área pero su lanzamiento lo sacó Sergio Herrera. Moriba probó desde fuera del área.

Se repitió entonces, cuando más cómodo estaba el equipo celeste, el mismo guion de la primera parte. Fútbol directo del Osasuna: otro centro desde la banda derecha, un cabezazo de Catena y, estirando su pierna, un toque final de Raúl García, más rápido y listo que Marcos Alonso en el área pequeña.

Ese segundo gol navarro espabiló al Celta en los diez minutos finales, que se lanzó precipitado a por el empate. Lo intentó Jutglá, minutos después lo rozó Aspas, cerró el partido un cabezazo de Starfelt. Pero nada perturbó la consistencia defensiva del conjunto de Alessio Lisci.

.

-- Ficha técnica:

1 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Mingueza, min.67) Moriba, Miguel Román, Carreira (Jones El-Abdellaoui, min.83); Fer López (Aspas, min.83), Hugo Álvarez (Williot, min.67) y Borja Iglesias (Jutglà, min76).

2 - Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo (Jorge Herrando, min.31), Catena, Javi Galán; Aimar (Moi Gómez, min.87), Iker Muñoz; Rubén García (Asier Osambela, min.70), Víctor Muñoz, Moro (Bretones, min.87); Budimir (Raúl García, min.70).

Goles: 0-1 Budimir, min.35; 1-1 Borja Iglesias (p), min.69; 1-2 Raúl García, min.79

Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz). Amonestó a Javi Rueda (min.56) y Carreira (min.78) por parte del Celta, y a Rubén García (min.45) por parte de Osasuna.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 18.705 espectadores. EFE

dmg/apa

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

1-0. El Leganés acaba con la racha del Granada y suma su tercer triunfo seguido como local

Infobae

Jakob Ingebrigtsen, operado del tendón de Aquiles de la pierna izquierda

Infobae

La U y Colo Colo, colista, apremiados en la segunda fecha de una liga rodeada de crisis

Infobae

El Rayo Vallecano pospone el homenaje a Pathé Ciss "a petición del jugador"

Infobae

Coventry: "Dejemos que estos Juegos sean una celebración de todo lo que nos hace humanos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP invita a Vito

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

Sánchez exige a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de los menores”

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

ECONOMÍA

La Unión Europea anuncia un

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey