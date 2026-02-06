Espana agencias

0-1. La Católica vence a Juventud y da un gran paso para avanzar a la segunda fase

Montevideo, 5 feb (EFE).- La Universidad Católica ecuatoriana se impuso este jueves por 0-1 al uruguayo Juventud de las Piedras en el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores gracias a un gol de Jhon Chancellor.

El equipo uruguayo no pudo aprovechar su ventaja como local en el Estadio Centenario de Montevideo, aunque el corto resultado de la Católica deja abierta la eliminatoria, que jugará su partido de vuelta en Quito el próximo 12 de febrero.

Al Juventud le bastaron diecinueve segundos para inquietar a su rival. En la primera acción del encuentro, Bruno Larregui jugó para Agustín Alanís dentro del área, pero este remató muy suave y sin problemas para el portero venezolano Rafael Romo, que sería el mejor de los ecuatorianos a lo largo del partido.

Una vez finalizado el breve empuje inicial uruguayo, la Católica adelantó sus líneas y el partido se emparejó.

En los últimos cinco minutos de la primera mitad, el partido se aceleró y ofreció la acción que en los 40 anteriores faltó. Una incursión de José Fajardo obligó a Morosini a ir al cruce y acabó golpeando el balón con la mano cuando el atacante ya enfrentaba en solitario al portero Sosa.

El propio Fajardo asumió la responsabilidad desde los doce pasos, pero erró el penalti al enviar el balón fuera.

Lejos de amedrentarse, Juventud tuvo su mejor oportunidad minutos después, ya en el descuento. Bruno Larregui chutó fuerte en el borde del área pequeña, pero Romo sacó una mano en el último momento para evitar el gol.

La segunda parte arrancó con la misma intensidad que acabó la primera. En el minuto 47, Pernicone salvó un error propio de comunicación con Sosa evitando el tanto sobre la línea, pero la jugada derivó en un córner que acabó en el 0-1 gracias a un cabezazo bajo de Jhon Chancellor.

A excepción del gol, la segunda parte fue dominada por los "canarios", que presionaron bien a la Católica y conseguían encontrar espacios, sin embargo, la falta de acierto y la actuación del portero "camaratta" les privó de conseguir el empate.

El partido murió con un suspiro. Morosini ganó la posición en el segundo palo a la salida de un tiro de esquina, pero su remate, que muchos celebraron como gol, impactó por fuera de la red justo antes del pitido final.

La eliminatoria queda a la espera del partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves en los 2.800 metros de altitud de Quito. El ganador de la serie pasará a la segunda fase preliminar de la Libertadores, donde espera el Guaraní paraguayo. EFE

