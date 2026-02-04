Feijóo pide unir el voto de centroderecha en el PP ante el crecimiento de Vox: "El desahogo tiene que ser útil"

Jorge Azcón, actual candidato a la reelección como presidente de Aragón, anticipó que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) podría enfrentar un resultado electoral sin precedentes en la comunidad el próximo domingo, según consignó el medio Europa Press. Azcón aseguró que la única expectativa favorable para el PSOE sería un buen desempeño de Vox, sugiriendo que existe un interés común entre ambas formaciones en que el partido de Santiago Abascal obtenga más respaldo. Estas declaraciones fueron realizadas durante un mitin celebrado en el Teatro Olimpia de Huesca, donde estuvo acompañado por Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular (PP), y la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna.

Durante su intervención, Feijóo instó a quienes se sienten defraudados o molestos con la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a concentrar el voto de centroderecha en el PP. De acuerdo con Europa Press, Feijóo argumentó que la fragmentación del voto entre las distintas fuerzas conservadoras únicamente beneficia al PSOE y limita cualquier posibilidad de cambiar efectivamente el gobierno aragonés. El líder del PP afirmó que "el desahogo tiene que ser útil" y se dirigió a los asistentes señalando que Jorge Azcón constituye la opción con mayor capacidad para influir en la administración aragonesa durante los próximos cuatro años. Feijóo enfatizó: "El personaje más útil hoy en Aragón es Jorge Azcón. Dejaros de bromas. Es él, no hay otro. Votad por Jorge Azcón y no os vais a arrepentir".

Feijóo describió el ambiente social recogido en sus encuentros con ciudadanos, quienes, afirmó, le transmiten sentimientos de enfado, frustración y ansiedad por la situación política actual. Sin embargo, apeló a la reflexión de los votantes y los animó a optar por una alternativa que garantice estabilidad. El político sostuvo que, según consignó Europa Press, el malestar no resuelve los problemas políticos y que solo una mayoría parlamentaria sólida puede propiciar cambios reales. Feijóo expuso ante el público que existen dos formas de canalizar el descontento: por medio de una reacción inmediata que no modifica el panorama político, o mediante el apoyo a un gobierno capaz de brindar estabilidad a Aragón durante el próximo mandato.

El presidente del PP remarcó: "No votéis enfadados. Votad optimistas, votad esperanzados. No penséis que si pego un puñetazo en la mesa y echo un voto en la urna me va a resolver el problema. El problema va a durar cuatro años más". De acuerdo con Europa Press, Feijóo también llamó a superar el enfado a través del voto reflexivo y la búsqueda de un gobierno estable.

El acto contó con la presencia de aproximadamente mil personas, según fuentes del PP citadas por Europa Press. Feijóo también criticó la escasa presencia del presidente Pedro Sánchez en la campaña electoral de Aragón y atribuyó esta ausencia a supuestas razones políticas, entre ellas la necesidad de "pedir perdón". El líder popular señaló la ausencia de ministros y presidentes autonómicos socialistas, sugiriendo que ningún dirigente del partido desea aparecer junto a la candidata socialista, a quien vaticinó un resultado adverso. Feijóo refirió al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero preguntando: "¿Pero dónde está este señor que daba lecciones de honradez, que daba lecciones de limpieza, que parecía Bambi? Señoras y señores, Bambi ha muerto".

Por su parte, Azcón recalcó la importancia del último tramo de la campaña e instó a la militancia popular a redoblar esfuerzos, argumentando que el resultado de las elecciones puede acortar la permanencia de Sánchez al frente del Gobierno central. El candidato insistió en que "si Vox tiene un buen resultado, Pedro Sánchez va a estar feliz porque es lo único que quiere, seguir polarizando, seguir dividiendo, seguir levantando un muro".

Tanto Feijóo como Azcón pusieron de relieve que, según las encuestas publicadas, la consolidación del voto de centroderecha en el PP es condición necesaria para garantizar un cambio de signo político en el Ejecutivo aragonés. En sus discursos recalcaron que una dispersión de los votos hacia otros partidos de derecha como Vox favorecería indirectamente la continuidad socialista, desplazando la posibilidad de alternancia en la administración autonómica.

Durante el mitin, los dirigentes del PP desarrollaron la tesis de una supuesta estrategia socialista destinada a promover la fortaleza de Vox para restar apoyos al PP, debilitando así sus opciones de formar gobierno. Esta hipótesis fue reiterada por Azcón, quien sostuvo que existe una "pinza" entre el PSOE y Vox y advirtió que la formación de Pilar Alegría se vería consolada únicamente si Vox mejora sus resultados electorales.

Las intervenciones en el Teatro Olimpia también estuvieron marcadas por mensajes dirigidos a los electores descontentos, a quienes Feijóo recordó la importancia de no dejarse llevar por el enojo en las urnas. "El enfado no soluciona el problema, el problema se soluciona votando, teniendo mayorías y gobiernos sólidos", declaró Feijóo, según informó Europa Press. El líder del PP estableció, además, una distinción entre el voto inmediato motivado por la frustración y el voto que busca un cambio estructural a largo plazo, concentrado en el respaldo a Jorge Azcón.

En relación al contexto electoral, las menciones a la estrategia de Sánchez y el impacto de la fragmentación de voto de derechas ocuparon un lugar central en el discurso de los dirigentes populares. Los representantes del PP reiteraron la importancia de mantener la unidad en torno a su partido con la finalidad de modificar la orientación política en Aragón. Los mensajes insistieron en que votar por opciones distintas al PP dentro del espectro conservador permitiría al PSOE mantener su influencia en la región.

Durante el evento, tanto Alberto Núñez Feijóo como Jorge Azcón centraron su discurso en movilizar a su electorado, exhortándolo a acudir a las urnas con una perspectiva constructiva y apostando por una mayoría amplia como fórmula para el cambio político. Los dirigentes insistieron en que la respuesta al descontento no reside en la división, sino en la concentración del respaldo en la candidatura del PP.

De acuerdo con Europa Press, esta estrategia forma parte de la campaña de cara a las elecciones autonómicas en Aragón, en las que la correlación de fuerzas puede depender del comportamiento de los electores que se identifican con el centroderecha. La atención se orienta hacia la posibilidad de modificar el escenario político regional y la función que la distribución de votos puede tener en ese resultado.