Defensa desplegará los medios que sean "necesarios" por los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía

La ministra Margarita Robles afirmó que están preparados efectivos y recursos del Ejército de Tierra y la UME por la gravedad de la situación, destacando la dureza del temporal y la disposición a actuar cuando las autoridades lo requieran

Los preparativos incluyen la disposición de militares del Ejército de Tierra, que se mantienen en prealerta por si las circunstancias requieren intervenciones adicionales, en el contexto de lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, describió como una situación especialmente grave. De acuerdo con lo informado por el medio, Defensa ha establecido un operativo que contempla el uso tanto de la Unidad Militar de Emergencias (UME) como de efectivos del Ejército de Tierra como respuesta ante los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía.

Según detalló el medio, Robles señaló ante periodistas durante su participación en una cumbre internacional sobre inteligencia artificial aplicada al ámbito militar que el Ministerio de Defensa ya mantiene movilizados a 300 miembros de la UME. La ministra precisó que el despliegue involucra cerca de 200 recursos logísticos y operativos, enfatizando la severidad de las condiciones provocadas por el temporal.

El medio publicó que Robles subrayó la disposición permanente del operativo, al afirmar que “el despliegue de la UME va a ser el que sea necesario”, subrayando la flexibilidad de la respuesta ante la evolución de la emergencia. Además, la ministra hizo hincapié en que los efectivos del Ejército de Tierra están preparados para intervenir siempre que sea requerido por las autoridades competentes, reiterando la coordinación con los mecanismos de Protección Civil.

Durante su comparecencia, la titular de Defensa insistió en que la preparación de los recursos ha tenido en cuenta la intensidad del temporal, que ha exigido una vigilancia especial sobre las posibles afectaciones a infraestructuras, servicios y población civil en las zonas afectadas de Andalucía. Según indicó el medio, la UME ya se encuentra desplegada en áreas especialmente vulnerables, con personal y equipamiento listos para actuar en operaciones de rescate, abastecimiento o protección frente a riesgos derivados de las lluvias y el viento.

En respuesta a las preguntas de la prensa, Robles remarcó que los protocolos de actuación se mantienen activos y que las decisiones sobre futuros despliegues se tomarán conforme evolucionen las necesidades de las comunidades afectadas. La ministra aseguró, según consignó el medio, que la colaboración interinstitucional incluye la coordinación con otras autoridades estatales, autonómicas y locales para garantizar una actuación eficaz frente a los desastres generados por la borrasca Leonardo.

El sistema de emergencia articulado por el Ministerio de Defensa, reportó el mismo medio, considera tanto la intensa demanda logística como la rápida adaptación a escenarios cambiantes, derivando en la movilización de recursos humanos y materiales con capacidad de apoyar evacuaciones, limpieza de vías y refuerzo en la seguridad en zonas críticas. La prioridad, enfatizó la ministra en sus declaraciones recogidas por el medio, es “actuar cuando las autoridades lo requieran”, reiterando el compromiso gubernamental de presencia constante en la gestión de la crisis.

La estrategia del Ministerio, relató el medio, incluye una evaluación permanente de los daños y la disponibilidad inmediata de refuerzos, tanto en personal como en equipamiento, para mitigar la gravedad de la situación experimentada durante el paso de la borrasca por Andalucía. El enfoque inmediato se dirige a la protección de la ciudadanía, el restablecimiento de servicios básicos y la reducción de impactos sobre infraestructuras esenciales, tal como expusieron las autoridades en los contactos mantenidos con los equipos de emergencia y rescate.

Durante el desarrollo de la borrasca, el Ministerio de Defensa ha seguido las evoluciones meteorológicas y las previsiones del tiempo para ajustar el despliegue de la UME y de las unidades del Ejército de Tierra, con el objetivo de aportar respuestas inmediatas frente a cualquier agravamiento de la situación. Los responsables militares han trabajado también en la identificación de puntos de riesgo y en la preparación de rutas de acceso para las operaciones de ayuda, según reportó el medio.

La ministra destacó la capacidad operativa del ejército y la UME para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y situaciones de catástrofe, como la generada por la borrasca Leonardo, al estar equipados tanto para evacuaciones como para otras labores de protección civil que podrían ser necesarias según el desarrollo de los acontecimientos. Las autoridades regionales permanecen en coordinación constante con los equipos militares desplegados, señaló el medio, a fin de asegurar una reacción proporcionada y adecuada a las necesidades que plantee la emergencia.

