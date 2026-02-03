Zalando cae casi un 12 % en bolsa tras advertencias de un analista de Morgan Stanley

Fráncfort (Alemania), 3 feb (EFECOM).- La tienda de moda por internet Zalando caía este martes casi un 12 % en bolsa después de que un analista del banco estadounidense Morgan Stanley advirtiera de que va a surgir competencia a través de las redes sociales globales.

Zalando caía un 11,9 %, hasta 21,54 euros, el nivel más bajo desde finales de noviembre, a media jornada en el índice DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort.

El analista Luke Holbrook de Morgan Stanley consideró en un estudio la competencia de las ofertas de comercio electrónico de la plataforma de vídeo Tiktok, cuya expansión en EE.UU. tiene más éxito que la entrada en el mercado en el Reino Unido en 2021.

La expansión de Tiktok en otros países de Europa, como Alemania, Francia, Italia, España e Irlanda, podría ser rápida. EFECOM