Vox critica que el Gobierno "se esconde detrás de 47 fallecidos" mientras impulsa regularizar 500.000 inmigrantes

Ignacio Garriga insistió en la responsabilidad del Ejecutivo tras los siniestros ferroviarios ocurridos en Córdoba y Barcelona, al señalar que han transcurrido quince días desde los accidentes con víctimas mortales y, según su criterio, el Gobierno no ha asumido ninguna tarea directa sobre el asunto ni ha respondido a las demandas de la sociedad. El secretario general de Vox expuso en un acto en Alagón, Zaragoza, durante la campaña electoral de Aragón, que el colapso de la red ferroviaria ha generado que los aragoneses empleen el doble de tiempo para llegar a destinos como Madrid o Barcelona en comparación con apenas dos semanas antes. A su juicio, la situación en Cataluña refleja una congestión profunda del sistema de transportes, llegando a desbordarse durante tres días. Esta perspectiva fue detallada por el medio Europa Press.

Según informó Europa Press, Garriga acusó al Gobierno central de "esconderse detrás de 47 fallecidos" víctimas de los nuevos accidentes y de emplear ese contexto para eludir responsabilidades. Añadió que insiste en priorizar una reforma cuyo objetivo es regularizar la situación de más de 500.000 personas extranjeras. Vox sostiene que esa modificación legal saturará los servicios sociales, la sanidad pública y el mercado de la vivienda. El dirigente subrayó que los ciudadanos españoles, desde su óptica, continúan en desventaja en cuanto al acceso a ayudas frente a los extranjeros.

Europa Press también señaló que Garriga describió la situación actual del país como caótica: "El Gobierno continúa sumiendo a España en un auténtico caos", recalcó. Denunció el colapso de las infraestructuras y declaró que no se limita al sector ferroviario, sino que —de acuerdo con su valoración— afecta a todas las áreas de la gestión pública.

El contexto político estuvo presente en sus intervenciones. Garriga afirmó que el Estado se encuentra "sin gobierno" y denunció que la gestión de los recursos públicos estaría supeditada a los intereses de socios separatistas o grupos que vinculó con el terrorismo. También acusó al Ejecutivo de priorizar el blindaje personal y el ocultamiento de información, desplazando las necesidades sociales a un segundo plano.

El secretario general de Vox citó casos mencionados en medios sobre presuntos vínculos de figuras políticas socialistas con ayudas públicas, como la concedida a la aerolínea Plus Ultra, y aludió a la situación judicial donde familiares de exdirigentes, según sus palabras, están bajo investigación o privados de libertad, como José Luis Ábalos. De acuerdo con Europa Press, Garriga interpretó estos hechos como síntomas de un "gobierno que ha colapsado por la corrupción", y conectó esta acusación con los motivos que llevaron en el pasado a promover una moción de censura.

En temas económicos y sociales, Garriga aseguró durante su intervención que el poder adquisitivo de la población disminuyó en los últimos meses, la seguridad ciudadana se deterioró y el acceso a la vivienda se dificultó. Argumentó que, a su entender, el Ejecutivo ha tomado medidas perjudiciales para la situación económica y social del país.

En el contexto de la campaña, Garriga animó a la población aragonesa a votar "masivamente" en los próximos comicios. Opinó que existe la posibilidad de revertir las políticas vigentes y propuso sustituir el modelo de bipartidismo por una alternativa centrada en Vox. Su mensaje incluyó un llamado a que el "sentido común" predomine en la toma de decisiones políticas.

En respuesta a afirmaciones del presidente de Aragón y candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, quien sugirió que el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, mostraba enfado, Garriga compartió que ese sentimiento es común entre muchos españoles. Fundamentó esa reacción en un incremento de la inseguridad y delitos sexuales en Aragón, que —afirmó— superan el 12% interanual, así como en la imposibilidad de que los jóvenes adquieran vivienda.

El dirigente también reprochó al Gobierno autonómico aragonés por destinar más de tres millones de euros a estrategias relacionadas con el cambio climático en lugar de invertir en vivienda protegida. Criticó, además, una supuesta falta de coherencia de quienes defienden el sector agrícola en su discurso local, pero, según él, pactan en Bruselas con el PSOE medidas desfavorables para el campo aragonés.

De acuerdo con Europa Press, Garriga llamó a aprovechar las elecciones como oportunidad para redefinir el rumbo político y priorizar lo que calificó como "sentido común" en la gestión de los intereses de los aragoneses. Con ese mensaje culminó su intervención electoral.