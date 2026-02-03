Espana agencias

VidaCaixa gana 1.312 millones en 2025, un 6 % más, gracias a dinámica comercial y mercados

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Vidacaixa obtuvo en 2025 un beneficio neto de 1.312,3 millones de euros, un 5,9 % más que en 2024, gracias a la buena dinámica comercial, con las rentas vitalicias y 'unit linked' impulsando el negocio, a la evolución positiva de los mercados y al crecimiento de los recursos bajo gestión.

El director general de Vidacaixa, Javier Valle, ha presentado este martes los resultados del grupo asegurador de CaixaBank en 2025, ejercicio que cerró con 138.180 millones de euros de activos bajo gestión, un 5 % más que en 2024 y equivalente al 8 % del PIB español.

VidaCaixa acabó 2025 con 13.711 millones de euros en primas y aportaciones comercializadas en España y Portugal, un 6,4 % más que el año anterior.

El grupo asegurador cerró 2025 con 7 millones de clientes en España y Portugal, al crecer un 3 % (más de 200.000 personas) la base respecto al año anterior.

Las primas comercializadas en seguros de vida-ahorro alcanzaron en 2025 los 10.124,9 millones de euros, un 5,1 % más que en 2024, y de ellos 1.166 millones correspondieron a la filial portuguesa BPI.

Este avance se explica por el dinamismo de las rentas vitalicias, cuyas primas ascendieron a 4.906,8 millones de euros; y los 'unit linked', que invierten en una cesta de fondos, acciones o bonos y que se estructuran en torno a un seguro de vida, que sumaron 2.259,5 millones.

En Portugal, los 'unit linked' también tuvieron un importante desempeño, con 965 millones de euros en primas.

La gama de rentas vitalicias y de 'unit linked' ha impulsado en gran medida la evolución del negocio de ahorro, tanto en primas (7.166 millones, un 25 % más) como en recursos gestionados (60.612 millones, un 11 % más).

Por el contrario, los seguros de ahorro garantizados descendieron en primas de nueva comercialización por el menor atractivo del entorno de tipos de interés, aunque en recursos aumentaron un 4 % gracias al ahorro periódico.

Algo más de un millón de clientes de VidaCaixa hicieron aportaciones periódicas en 2025, un 3,2 % más que el año anterior.

En cuanto a los planes de pensiones, las aportaciones crecieron un 5,9 %, hasta los 1.856,9 millones de euros, con un descenso del 3,8 % en el segmento individual y un aumento del 20,9 % en el colectivo.

Por su parte, las primas de seguro de vida riesgo-crecieron el 15,2 %, hasta los 1.728,8 millones de euros.

Vidacaixa abonó el año pasado 5.792 millones de euros en prestaciones, un 1 % más que hace un año y cifra récord en su historia, a 894.000 personas.

En cuanto a la cobertura por enfermedades graves, VidaCaixa destinó 101,3 millones de euros, siendo cáncer, infarto o ictus los diagnósticos que más veces activan la prestación.

Javier Valle ha destacado que, desde que comenzó 2026, VidaCaixa ofrece cobertura integral a personas con esclerosis múltiple sin enfermedades previas, sin limitaciones y en tratamiento, incluyendo la invalidez absoluta y permanente y el fallecimiento.

De cara a 2026, Valle ha dicho que estamos en un momento "dulce" en el que "soplan vientos de cola" en Europa para impulsar el ahorro e inversión minorista a largo plazo.

En cuanto a la cuenta ahorro para la que el Gobierno ha lanzado un consulta, ha señalado que el producto debe ser lo más sencillo posible y que para promover el ahorro tiene que haber cierto incentivo fiscal. EFECOM

EFE

