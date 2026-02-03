Velasco: “Si estamos a nuestro nivel, podemos contrarrestar a Croacia”

Redacción deportes, 3 feb (EFE).-Jesús Velasco, seleccionador español de fútbol sala, analizó este martes la semifinal del Europeo que España disputará este miércoles (17:00 horas, Teledeporte) ante Croacia, un rival que accede por segunda vez a esta ronda tras acabar cuarta en 2012 como anfitriona y dijo:

"Es un equipo muy físico, que está en un buen estado de forma y que mezcla mucha calidad con un físico excepcional. Llegan en un momento muy bueno, haciendo un gran torneo. Nos van a venir bien los amistosos que jugamos en Serbia, que no son iguales, pero tienen un juego parecido. Técnicamente están bien dotados y tienen buena pegada", destacó Velasco.

El seleccionador señaló que una de las principales armas del equipo croata son sus pívots. "Me pueden preocupar si no estamos a nuestro nivel. Si lo estamos, tenemos armas para contrarrestarlos. Pero no sólo tienen los dos pívots. Nos estamos jugando muchas cosas los dos y tenemos que estar concentrados para contrarrestar sus virtudes", agregó.

España llega a la recta final del torneo tras un arranque sólido, proclamándose primera del grupo C con victorias sobre Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica, y superando a Italia por 4-0 en los cuartos de final.

Velasco confió en que el equipo mantenga la progresión mostrada hasta ahora: "Estamos muy bien, yendo de menos a más y si podemos hablar de un problema, entre comillas, es la falta de finalización en algunos partidos. Espero que en estos dos partidos que quedan no nos pase".

Croacia, por su parte, terminó segunda del grupo A tras empatar con Francia y Georgia y vencer a Letonia, y luego eliminó a Armenia por 3-0. Su capitán y máximo goleador, Franco Jelovčić, vivirá sus últimos partidos internacionales y aspira a una despedida histórica si logra superar a España. EFE

jmd/og