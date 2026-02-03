Urtasun insiste en bajar el IVA cultural a las galerías y recuerda que depende de Hacienda

Madrid, 3 feb (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reiterado este martes que es partidario de armonizar el IVA cultural de las galerías de arte contemporáneo a escala de la Unión Europea, pero ha dejado claro que la fiscalidad no es competencia de su Ministerio sino que corresponde a Hacienda.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, Urtasun ha recordado que todos los países del entorno operan con un IVA muy reducido en arte contemporáneo, lo que hace que muchos artistas se vayan a vender fuera de España.

El ministro ha admitido que el sector del arte contemporáneo trabaja en condiciones desfavorables, ha añadido que la situación "ideal" es armonizarlo y de no ser así tomar medidas para que el sector no se vea afectado.

Urtasun ha insistido en que su posición es pública y trasladada en múltiples ocasiones desde que llegó al Ministerio, ya que se trata de una "problemática antigua".

Precisamente y para exigir un IVA cultural reducido, las galerías de arte en España se encuentran cerradas desde ayer y hasta el 7 de febrero, en una convocatoria promovida por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo que representa unos 200 espacios culturales. EFE

(Foto)