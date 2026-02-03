Espana agencias

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Bilbao, 3 feb (EFE).- Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, recalcó la plena "confianza del club y de los jugadores" en Ernesto Valverde y aseguró que el actual técnico "es la persona idónea para sacar adelante" al equipo rojiblanco de la delicada situación liguera en la que se encuentra.

"Pensamos que Ernesto está capacitado para afrontar una situación así porque tiene una amplia experiencia. Está enfadado, por supuesto, pero le vemos con energía y con ganas de darle la vuelta y los jugadores le apoyan a muerte y confían a ciegas en su trabajo", recalcó Uriarte en una rueda de prensa que ofreció en San Mamés para realizar un balance deportivo de mitad de temporada.

El dirigente asumió que con 25 puntos, a tres del descenso, y tras haber conseguido "solo 16 puntos de los últimos 59 en juego, dos de los últimos 18", el balance en la Liga "es malo" y el objetivo "a corto plazo " es "darlo todo por sacar cuanto antes los 17 puntos que nos separan de los 42" que, en teoría, aseguran la permanencia.

"Estamos muy descontentos con nuestro desempeño hasta el momento. Tiene que quedar muy claro que nuestra posición en liga es muy mala y que tenemos que reaccionar para enderezarla. Esta es la máxima prioridad del club a día de hoy, salir de esta espiral negativa en la que nos hallamos inmersos", recalcó.

Uriarte incidió en que su deber "es aceptar esta nueva realidad, concienciarse de la situación y actuar en consecuencia" asumiendo que "salir de ahí no va a ser fácil".

"Una vez que somos conscientes de la nueva situación toca una reacción", añadió el presidente, quien apeló a los "ingredientes principales" para conseguirlo: "el trabajo, la unidad y el respaldo y la confianza".

"Tenemos que trabajar más duro, intentando mantener la calma. La situación es preocupante, pero creo que estamos en condiciones de sacarla adelante. Y entiendo el malestar de la afición. Es lógico y defiendo su derecho a protestar, pero es el momento de estar unidos más que nunca y de apoyar al equipo a muerte", reflexionó.

"Y confianza en el equipo y en el entrenador. Tenemos una plantilla competitiva y preparada para dar la vuelta a esta situación. No tengo duda de que estos jugadores la van a sacar adelante. Y confianza también en el cuerpo técnico", incidió antes de expresar su apoyo explícito a Valverde.

Por otro lado, sobre las otras competiciones, Uriarte recalcó que son "muy críticos" con el "muy pobre" papel en la Supercopa, en la que el Athletic fue goleado por el Barça en la semifinal, y valoró como "positivo" el rendimiento en una Liga de Campeones en la que el equipo "fue capaz de competir en circunstancias muy duras".

"Estuvimos a punto de superar la primera fase por primera vez en la historia y mirando el dinero disponible de cada club quedamos en la posición que nos corresponde, 28º ó 29º. Y en Copa seguimos vivos y estamos muy contentos. Nos genera muchísima ilusión y hasta ahora el balance es positivo", comentó. EFE

