Unos 800 efectivos en el dispositivo de seguridad del Benidorm Fest

Benidorm (Alicante), 3 feb (EFE).- Unos 800 efectivos de las policías Nacional y local y la Guardia Civil, así como de los servicios de emergencias, formarán parte del dispositivo de seguridad de la próxima edición del Benidorm Fest, que se desarrollará del 10 al 14 de febrero.

El objetivo del despliegue es garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento musical, según el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, para quien "el Benidorm Fest se ha consolidado como una cita cultural y musical de primer nivel que sitúa a Benidorm y a la provincia en el centro de la atención mediática".

"La cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad es clave para que el evento se desarrolle con todas las garantías", ha destacado el subdelegado.

El dispositivo de seguridad incluye patrullas tanto en el interior como en el exterior del palacio de deportes l'Illa de Benidorm, donde se desarrollarán las galas, así como controles de entrada y salida, vigilancia de zonas adyacentes, dos puntos violeta y también de atención sanitaria y de emergencias.

Asimismo, se prevé contar con unidades especializadas en la gestión de grandes concentraciones de público y en la prevención de riesgos.

El Benidorm Fest 2026 reunirá a 18 concursantes en dos semifinales el martes 10 y jueves 12 de febrero, con una gran final el sábado 14.

Este martes se ha celebrado una reunión de coordinación en la Subdelegación del Gobierno con la participación de responsables del ayuntamiento benidormí, RTVE, la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Protección Civil y policía local. EFE