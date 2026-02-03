Espana agencias

Unos 800 efectivos en el dispositivo de seguridad del Benidorm Fest

Guardar

Benidorm (Alicante), 3 feb (EFE).- Unos 800 efectivos de las policías Nacional y local y la Guardia Civil, así como de los servicios de emergencias, formarán parte del dispositivo de seguridad de la próxima edición del Benidorm Fest, que se desarrollará del 10 al 14 de febrero.

El objetivo del despliegue es garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento musical, según el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, para quien "el Benidorm Fest se ha consolidado como una cita cultural y musical de primer nivel que sitúa a Benidorm y a la provincia en el centro de la atención mediática".

"La cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad es clave para que el evento se desarrolle con todas las garantías", ha destacado el subdelegado.

El dispositivo de seguridad incluye patrullas tanto en el interior como en el exterior del palacio de deportes l'Illa de Benidorm, donde se desarrollarán las galas, así como controles de entrada y salida, vigilancia de zonas adyacentes, dos puntos violeta y también de atención sanitaria y de emergencias.

Asimismo, se prevé contar con unidades especializadas en la gestión de grandes concentraciones de público y en la prevención de riesgos.

El Benidorm Fest 2026 reunirá a 18 concursantes en dos semifinales el martes 10 y jueves 12 de febrero, con una gran final el sábado 14.

Este martes se ha celebrado una reunión de coordinación en la Subdelegación del Gobierno con la participación de responsables del ayuntamiento benidormí, RTVE, la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Protección Civil y policía local. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Corberán, sobre el mercado: “Estoy satisfecho por tener más opciones”

Infobae

Piden penas que suman 18 años de cárcel por agredir sexualmente, maltratar y coaccionar a su pareja en Oviedo

La acusación pública reclama una condena ejemplar para un hombre que, según el ministerio fiscal, sometió a su expareja a episodios reiterados de abuso físico, intimidación y humillaciones, hechos que la Justicia evalúa tras el juicio celebrado en Oviedo

Piden penas que suman 18

El World Tour se estrena en los UAE con Reusser, del Movistar, entre las favoritas

Infobae

Confirman 13 años de prisión por abusar durante años de una niña en Níjar (Almería) y mostrarle pornografía

El alto tribunal andaluz mantiene la sentencia contra un varón que agredió repetidamente a una menor en Níjar, desestima el recurso de apelación y ratifica la responsabilidad legal, además de la indemnización y las medidas de inhabilitación impuestas

Confirman 13 años de prisión

Fabio Quartararo opta por no continuar los 'test' de Sepang para estar en Buriram

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona