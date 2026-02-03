Espana agencias

Unicaja, sin rumbo, tras ganar un 10 % más y elevar su previsión de resultados 2025-2027

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Las acciones de Unicaja presentan un comportamiento inestable en bolsa y media hora después de la apertura bajan un 0,20 % tras llegar a subir un 1,95 %, y caer después más del 1 %, después de presentar sus resultados de 2025, en los que logró un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3 % más que en 2024.

Asimismo, Unicaja elevó un 19 % la previsión de resultado neto acumulado para el periodo del plan estratégico 2025-2027.

Tras cotizar en positivo en los primeros compases de sesión y registrar una subida del 1,95 %; Unicaja se dio la vuelta y era el valor que más caía del selectivo español, IBEX 35, con un descenso de más del 1 %. Sin embargo, media hora después de la apertura, el valor cede el 0,20 % y sus títulos cotizan a 2,972 euros.

En lo que va de año, el valor sube en bolsa un 6,84 %.

El IBEX 35 suma 120,4 puntos, el 0,66 %, y se encuentra en 18.236 puntos, tras llegar a marcar 18.271,2 puntos, un nuevo máximo histórico intradía.

Según ha destacado el analista de IG Sergio Ávila, tras los buenos resultados presentados por Unicaja, la duda se encuentra ahora en los tipos de interés, que ya no empujan tanto; la presión competitiva en hipotecas y depósitos y el posible deterioro del ciclo crediticio.

Por su parte, la analista de Renta4 Nuria Álvarez ha destacado que la solidez de los resultados ha llevado a la entidad a mejorar el objetivo de beneficio neto acumulado del Plan Estratégico 2025-27 por encima de 1.900 millones de euros frente a los 1.600 millones estimados inicialmente.

Además, la entidad distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo de 443 millones, de los que 169 ya los abonó en septiembre, por lo que desde Renta4 apuestan por mantener el valor y situán el precio objetivo de la acción en 2,66 euros. EFECOM

