Unicaja ganó 632 millones en 2025, un 10,3 % más, y repartirá 443 millones en dividendo

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El grupo Unicaja obtuvo en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3 % más que en 2024, y distribuirá con cargo a esos resultados un dividendo de 443 millones, de los que 169 ya los abonó en septiembre.

La entidad financiera ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus resultados en 2025, que ha calificado de históricos y que dice que se apoyan en un sólido margen de intereses, el crecimiento interanual del 2,8 % de las comisiones y la reducción de provisiones.

El beneficio consolidado antes de impuestos ascendió a 902 millones, un 10,4 % más que en 2024. EFECOM