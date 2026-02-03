Espana agencias

Unicaja ganó 632 millones en 2025, un 10,3 % más, y repartirá 443 millones en dividendo

Guardar

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El grupo Unicaja obtuvo en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3 % más que en 2024, y distribuirá con cargo a esos resultados un dividendo de 443 millones, de los que 169 ya los abonó en septiembre.

La entidad financiera ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus resultados en 2025, que ha calificado de históricos y que dice que se apoyan en un sólido margen de intereses, el crecimiento interanual del 2,8 % de las comisiones y la reducción de provisiones.

El beneficio consolidado antes de impuestos ascendió a 902 millones, un 10,4 % más que en 2024. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Renfe:Trabajamos 24 horas con Adif y el Govern para revertir la situación lo antes posible

Infobae

Los Clippers caen sin Harden, con su futuro en el aire; Sengun cubre la baja de Durant

Infobae

Presidente de Perú ratifica apoyo a Costa Rica para entrar a OCDE y Alianza del Pacífico

Infobae

Ministra de Finanzas japonesa matiza unos comentarios de Takaichi que hicieron caer el yen

Infobae

Las bolsas de la India se disparan tras la rebaja de arancelaria de Trump

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El 12% de los aspirantes

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

España, entre los cuatro únicos países de Europa en los que la pensión pública es suficiente para vivir

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido