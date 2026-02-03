Espana agencias

Unicaja gana 632 millones, un 10 % más, y eleva su previsión de resultado para 2025-2027

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El grupo Unicaja obtuvo en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3 % más que en 2024, y ha elevado un 19 % la previsión de resultado neto acumulado para el periodo del plan estratégico 2025-2027 por encima de 1.900 millones de euros frente a los 1.600 millones estimados inicialmente.

La entidad distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo de 443 millones, de los que 169 ya los abonó en septiembre, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Unicaja ha explicado que los resultados se apoyan en un sólido margen de intereses, el crecimiento de un 2,8 % de las comisiones, impulsadas por la comercialización de fondos de inversión y seguros; y la reducción de provisiones y de otros ingresos y cargas de explotación, que recogía el gravamen temporal de entidades de crédito (88 millones de euros en 2024).

El beneficio consolidado antes de impuestos ascendió a 902 millones, un 10,4 % más que en 2024; y el neto a 632 millones, ascendiendo el gasto por impuesto sobre beneficios (que incluye la periodificación del denominado impuesto a la banca) a 268 millones de euros, un 10,3 % más.

Después de estos resultados, Unicaja ha revisado al alza sus guías y ha elevado en un 19 % la previsión de resultado neto acumulado para el periodo del plan estratégico 2025-2027, con una remuneración al accionista superior al 85 %.

También ha actualizado los objetivos de rentabilidad y para el periodo 2026-2027 prevé un ROCE (rentabilidad sobre capital regulatorio) por encima del 15 %, frente al más de un 13 % anterior; un margen de intereses superior a los 1.500 millones, frente a 1.400 millones previstos; y un beneficio neto de más de 630 millones, por encima de los más de 500 millones estimados.

En 2025, el margen de intereses de Unicaja se situó en 1.495 millones, pese a descender un 2,8 % con respecto al de 2024; mientras que el margen bruto creció un 2,6 %, hasta los 2.095 millones; y el de explotación (antes de saneamientos) se situó en 1.141 millones de euros, un 0,5 % más.

Los saneamientos de créditos aumentaron un 12,3 %, aunque las necesidades de dotación a provisiones y otros deterioros disminuyeron un 25 % con respecto a 2024.

El volumen de negocio de clientes aumentó un 3 % y los recursos de clientes en 2025 ascendieron a 96.789 millones d eeuros, un 3,5 % más, con un fuerte avance de los fondos de inversión, que han crecido un 22,6 % respecto a un año antes, consolidando la entidad una cuota de mercado del 9 %.

Los recursos administrados, incluidos los mayoristas, aumentaron un 2,9 %, hasta los 104.902 millones de euros, y los minoristas un 3,5 %, hasta los 96.789 millones; mientras que los recursos fuera de balance aumentaron un 13,8 % y se situaron en 25.697 millones.

En 2025, la nueva producción de crédito alcanzó los 12.133 millones de euros, un 42,8 % más, de los que 3.087 millones fueron hipotecas a particulares (el 25,4 % del total) y 6.009 millones créditos a empresas.

La tasa de morosidad se redujo en 57 puntos básicos en 2025 hasta situarse en el 2,14 %; mientras que la ratio de eficiencia se mantuvo estable en el 45,5 % y el ROTE mejoro en 0,7 puntos porcentuales, hasta situarse en el 9,8 %.

En cuanto a solvencia, el nivel de capital regulatorio de máxima calidad (CET 1) se situó en el 16 %, con 2.197 millones de exceso sobre los requisitos regulatorios, y la ratio de eficiencia se mantuvo en el 45,5 %.

Respecto al dividendo, Unicaja considera la posibilidad de aprobar una remuneración adicional mediante recompras o dividendos adicionales para 2026 y 2027 que estima para el presente ejercicio en torno al 25 % del resultado neto consolidado en este año. EFECOM

