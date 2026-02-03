Una nueva incidencia en el Centro de Tráfico de Adif paraliza Rodalies unos minutos

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- Una nueva incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona ha paralizado esta mañana el servicio de Rodalies durante unos cinco minutos, han informado fuentes de Renfe.
Ha sido comunicada a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones.
Según Renfe, la circulación de Rodalies se ha retomado después de que la incidencia en el CTC de Adif se haya solventado.
El pasado 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro, debido a problemas de un programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe. EFECOM.
