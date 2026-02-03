Espana agencias

Una nueva incidencia en el Centro de Tráfico de Adif paraliza Rodalies cinco minutos

Guardar

(Actualiza la EC2027 con declaraciones del portavoz de Renfe)

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- Una nueva incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona ha paralizado esta mañana el servicio de Rodalies durante cinco minutos, ha informado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona.

Ha precisado que, entre las 7:10 y las 7:15 de esta mañana, se ha producido una caía del CTC de Adif en la Estació de França, lo que ha obligado a detener la circulación de trenes durante ese tiempo.

"En el momento en el que cae el Centro de Control, por seguridad, los trenes se paran y comienzan a posicionarse en las estaciones. A partir de las 7:15 ha comenzado a recuperarse el sistema y, de forma progresiva y gradual, se irá recuperando el servicio habitual de trenes".

Los técnicos, que han podido recuperar el CTC en cinco minutos, "tienen que analizar las causas para que no se vuelva a producir, porque una incidencia de este tipo afecta al conjunto del sistema de Rodalies que está operando", ha añadido Carmona.

Ha subrayado que esta incidencia "no tiene nada que ver con la reconfiguración ferroviaria que tenemos ahora mismo".

"Aun cuando los trenes hayan estado cinco minutos parados, la recuperación es lenta, debes sumar la recuperación progresiva del sistema al restablecimiento paulatino de la red ferroviaria. Volver al tráfico normal no es inmediato, se pueden padecer algunas demoras", ha advertido Carmona, quien ha dicho que "la prioridad ahora es recuperar frecuencias".

La incidencia ha sido comunicada a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones.

El pasado día 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro, debido a problemas de un programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe. EFECOM.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Herrera (Sevilla)

Infobae

Salarich:Ser abanderado es un honor y motiva; a Olivia (Smart) no la conozco personalmente

Infobae

La Audiencia Provincial de Tenerife juzga a 5 patrones de un cayuco con 80 migrantes muertos y rescatado por un crucero

Infobae

Audiencia Provincial juzga a cinco patrones de un cayuco con más 80 migrantes muertos y rescatado por un crucero

Infobae

Uber regresa a Macao, su primera entrada en un mercado asiático desde hace años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

Un juzgado rechaza considerar como despido el cese del director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi porque su relación era mercantil y no laboral

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

ECONOMÍA

Mal enero para los trabajadores:

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido