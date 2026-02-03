Una nueva incidencia en el Centro de Tráfico de Adif paraliza Rodalies cinco minutos

(Actualiza la EC2027 con declaraciones del portavoz de Renfe)

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- Una nueva incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona ha paralizado esta mañana el servicio de Rodalies durante cinco minutos, ha informado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona.

Ha precisado que, entre las 7:10 y las 7:15 de esta mañana, se ha producido una caía del CTC de Adif en la Estació de França, lo que ha obligado a detener la circulación de trenes durante ese tiempo.

"En el momento en el que cae el Centro de Control, por seguridad, los trenes se paran y comienzan a posicionarse en las estaciones. A partir de las 7:15 ha comenzado a recuperarse el sistema y, de forma progresiva y gradual, se irá recuperando el servicio habitual de trenes".

Los técnicos, que han podido recuperar el CTC en cinco minutos, "tienen que analizar las causas para que no se vuelva a producir, porque una incidencia de este tipo afecta al conjunto del sistema de Rodalies que está operando", ha añadido Carmona.

Ha subrayado que esta incidencia "no tiene nada que ver con la reconfiguración ferroviaria que tenemos ahora mismo".

"Aun cuando los trenes hayan estado cinco minutos parados, la recuperación es lenta, debes sumar la recuperación progresiva del sistema al restablecimiento paulatino de la red ferroviaria. Volver al tráfico normal no es inmediato, se pueden padecer algunas demoras", ha advertido Carmona, quien ha dicho que "la prioridad ahora es recuperar frecuencias".

La incidencia ha sido comunicada a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones.

El pasado día 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro, debido a problemas de un programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe. EFECOM.