Una clasificación europea para ahogar las penas, el reto del Casademont ante el DVTK

Zaragoza, 3 feb (EFE).- El Casademont Zaragoza afrontará este miércoles (20.00 horas) en el pabellón Príncipe Felipe el importante reto de certificar con una victoria ante el DVTK húngaro su pase a la siguiente fase de la Euroliga Femenina, un triunfo que, además, valdría a las rojillas para desquitarse de las derrotas sufridas en sus dos últimos partidos.

Porque el conjunto aragonés se jugará su continuidad en la competición continental tras caer el domingo en la Liga Endesa y en casa ante el Valencia Basket (69-72), rival que perdió en las cuatro ocasiones anteriores que habían jugado pero que, a la quinta, logró doblegar al equipo que dirige Carlos Cantero.

Y el miércoles, el Casademont estuvo a punto de lograr la hazaña de imponerse a domicilio al poderoso Fenerbahce, aunque el conjunto turco consiguió finalmente la victoria por 69-67.

Este miércoles, la escuadra rojilla podría certificar su pase directo a la siguiente fase de la Euroliga con un triunfo, aunque la posición final y el futuro rival dependerán también de otros resultados, especialmente, del encuentro entre el Reyer Venezia y el Valencia Basket.

También, de lo que ocurra en el otro grupo, donde el Praga ya tiene asegurada su presencia en los 'play-in' y la segunda plaza todavía está en juego.

En el partido de ida ante el DVTK, farolillo rojo del grupo F, el Casademont firmó una actuación muy sólida para imponerse por 60-79, en un choque en el que destacó especialmente Helena Pueyo, con 28 créditos de valoración.

La victoria para avanzar en Europa cobra todavía más importancia para la escuadra aragonesa al ser Zaragoza sede de la Final a Seis, que se disputará del 15 al 19 de abril en el Príncipe Felipe, una cita que para las rojillas es uno de los grandes objetivos de la temporada. EFE

