Tres entidades de las artes escénicas se unen para prevenir el acoso y el abuso de poder

Madrid, 3 feb (EFE).- La Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas, la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE) y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública han formado un grupo de trabajo para impulsar "un sector escénico igualitario, seguro y corresponsable".

Las tres entidades han suscrito un comunicado este martes en el que han acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo para abordar "la prevención del acoso, el abuso de poder y las violencias machistas, así como la promoción activa de la igualdad en todos los ámbitos de su competencia".

El objetivo de alcanzar los "principios de igualdad, inclusión y buen gobierno recogidos en la Ley Orgánica 3/2007", en los planes estratégicos de igualdad del Ministerio de Cultura y en el Observatorio de Igualdad de Género en la Cultura.

Afirman que las artes en vivo no están exentas de las "desigualdades estructurales, los abusos de poder y las situaciones de acoso o violencias machistas que afectan a la convivencia y al desarrollo profesional de quienes lo integran".

El grupo de trabajo pondrá en marcha "protocolos claros de prevención del acoso y las violencias machistas" y llevará a cabo "un trabajo coordinado y sostenido, con diagnósticos comunes, formación y acompañamiento a las personas y entidades asociadas".

En última instancia, ADGAE, COFAE y LA RED hacen un llamamiento al conjunto de organizaciones, instituciones y profesionales de las artes escénicas a sumarse a este compromiso colectivo. EFE

