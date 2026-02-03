Espana agencias

Tres detenidos tras una explosión en un unifamiliar en Navarra con un herido grave

Pamplona, 3 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras registrarse una explosión en una vivienda unifamiliar de la localidad navarra de Obanos, en la que un hombre, que es uno de los arrestados, ha resultado herido de gravedad.

Sobre las 19:30 horas de este lunes, ha informado la Guardia Civil, se produjo una explosión en el interior de la cocina de una vivienda unifamiliar adosada situada en Obanos.

Como consecuencia de la explosión, la estancia quedó totalmente siniestrada, registrándose además daños en el resto del inmueble y daños leves en viviendas colindantes, sin que, en principio, se haya visto afectada la estructura del edificio.

Según las primeras investigaciones, en el interior de la vivienda se estaba manipulando algún tipo sustancia, produciéndose una deflagración que originó el incendio.

Como resultado de la explosión, un hombre ha resultado herido grave y, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, donde permanece ingresado con pronóstico grave, bajo escolta policial.

Asimismo, otras dos personas han sido detenidas en relación con los hechos. En las inmediaciones del inmueble se localizó un vehículo en el que estaban introduciendo bolsas que contenían unos 10 kilos de marihuana.

En el dispositivo también intervinieron Bomberos de Navarra, servicios sanitarios de emergencia y Policía Foral.

La investigación ha sido asumida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra. EFE

