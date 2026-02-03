Todas las comunidades, excepto Baleares, arrancan el año con incrementos del paro

Madrid, 3 feb (EFE).- Todas las comunidades autónomas salvo Baleares comenzaron el año con subidas del paro registrado en el mes de enero y todas sin excepción registraron además descensos del número de afiliados a la Seguridad Social, con Extremadura a la cabeza.
En cuanto al desempleo, los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo recogen incrementos del paro superiores al 3 % en Asturias (3,22 %), Cantabria (3,99 %) y Extremadura y al 2 % en Galicia (2,78 %) Aragón (2,35 %) y Castilla-La Mancha (2,32 %).
También creció el desempleo por encima de la media (1,26 %) en Castilla y León (1,93 %), Murcia (1,84 %), Andalucía (1,38 %) y Madrid (1,33 %), mientras que subió por debajo del promedio del país en la Comunidad Valenciana (0,62 %), Cataluña (0,61 %), País Vasco (0,66 %), Navarra (0,44 %) y Canarias (0,08 %).
En comparación con enero de 2025, se sitúa a la cabeza de la reducción del desempleo Extremadura (-9,04 %), por delante de Andalucía (-8,60 %), Comunidad Valenciana (-8,43 %), Castilla-La Mancha (-8,31 %), Murcia (-6,55 %) Canarias (-6,46 %), Aragón (5,94 %), Castilla y León (-5,63 %) y Galicia (5,09 %).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de enero y las variaciones mensual (respecto a diciembre) y anual (respecto a enero de 2023), en cifras absolutas y en porcentaje:
MENSUAL
ANUAL
TOTAL
ABSOLUTA
RELATIVA
ABSOLUTA
RELATIVA
ANDALUCÍA
591.103
8.046
1,38
-55.639
-8,60
ARAGÓN
49.595
1.141
2,35
-3.133
-5,94
ASTURIAS
52.843
1.646
3,22
-2.525
-4,56
BALEARES
28.045
-1.260
-4,30
-1.515
-5,13
CANARIAS
146.406
113
0,08
-10.117
-6,46
CANTABRIA
29.012
1.114
3,99
-1.227
-4,06
C. Y LEÓN
103.976
1.971
1,93
-6.202
-5,63
C.-LA MANCHA
119.523
2.715
2,32
-10.838
-8,31
CATALUÑA
325.214
1.978
0,61
-11.425
-3,39
C. VALENCIANA
291.731
1.778
0,62
-26.850
-8,43
EXTREMADURA
66.310
1.940
3,01
-6.591
-9,04
GALICIA
115.144
3.113
2,78
-6.176
-5,09
MADRID
278.589
3.659
1,33
-8.981
-3,12
MURCIA
74.832
1.351
1,84
-5.242
-6,55
NAVARRA
29.614
131
0,44
-1.062
-3,46
PAÍS VASCO
108.140
706
0,66
-1.221
-1,12
RIOJA, LA
12.454
140
1,14
-223
-1,76
CEUTA
8.870
110
1,26
-386
-4,17
MELILLA
7.661
-10
-0,13
-1.028
-11,83
TOTAL
2.439.062
30.392
1,26
-160.381
-6,17
Respecto al empleo, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajó especialmente en enero, además de en Extremadura (2,06 %), en Baleares (1,71 %), Cantabria (1,55 %), Castilla-La Mancha (1,54 %), Comunidad Valenciana (1,53 %) y Asturias (1,42 %).
Más que la media (1,24 %), se redujo el número de afiliados en Castilla y León (1,27 %) y Murcia (1,26 %) e igual que la media en Canarias (1,24 %) y Cataluña (1,24 %).
Por debajo del conjunto del país bajó el empleo en Galicia (1,23 %), País Vasco (1,20 %), Andalucía (1,17 %), Aragón (1 %), Madrid (0,96 %), La Rioja (0,90 %) y Navarra (0,77 %).
En los últimos 12 meses todos los territorios se mantienen en cifras positivas, con la Comunidad Valenciana (3,63 %) a la cabeza, por delante de Madrid (2,80 %) y Murcia (2,69 %).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de enero y las variaciones mensual (respecto a diciembre) y anual (respecto a enero de 2023), en cifras absolutas y en porcentaje:
MENSUAL
ANUAL
TOTAL
ABSOLUTA
RELATIVA
ABSOLUTA
RELATIVA
ANDALUCÍA
3.499.351
-41.461
-1,17
71.772
2,09
ARAGÓN
626.823
-6.308
-1,00
13.678
2,23
ASTURIAS
389.798
-5.605
-1,42
7.789
2,04
BALEARES
491.750
-8.560
-1,71
10.882
2,26
CANARIAS
955.247
-12.028
-1,24
22.826
2,45
CANTABRIA
231.946
-3.650
-1,55
3.097
1,35
C. Y LEÓN
982.303
-12.620
-1,27
14.474
1,50
C.-LA MANCHA
797.800
-12.505
-1,54
19.545
2,51
CATALUÑA
3.826.795
-47.941
-1,24
73.551
1,96
C. VALENCIANA
2.230.708
-34.576
-1,53
78.188
3,63
EXTREMADURA
410.618
-8.636
-2,06
3.357
0,82
GALICIA
1.083.826
-13.462
-1,23
16.737
1,57
MADRID
3.844.895
-37.448
-0,96
104.881
2,80
MURCIA
673.674
-8.609
-1,26
17.618
2,69
NAVARRA
313.295
-2.446
-0,77
6.087
1,98
PAÍS VASCO
1.024.387
-12.417
-1,20
9.881
0,97
LA RIOJA
140.650
-1.275
-0,90
1.849
1,33
CEUTA
24.217
-593
-2,39
600
2,54
MELILLA
25.550
-643
-2,45
1.008
4,11
TOTAL
21.573.632
-270.782
-1,24
477.818
2,26
