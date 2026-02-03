Espana agencias

Todas las comunidades, excepto Baleares, arrancan el año con incrementos del paro

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- Todas las comunidades autónomas salvo Baleares comenzaron el año con subidas del paro registrado en el mes de enero y todas sin excepción registraron además descensos del número de afiliados a la Seguridad Social, con Extremadura a la cabeza.

En cuanto al desempleo, los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo recogen incrementos del paro superiores al 3 % en Asturias (3,22 %), Cantabria (3,99 %) y Extremadura y al 2 % en Galicia (2,78 %) Aragón (2,35 %) y Castilla-La Mancha (2,32 %).

También creció el desempleo por encima de la media (1,26 %) en Castilla y León (1,93 %), Murcia (1,84 %), Andalucía (1,38 %) y Madrid (1,33 %), mientras que subió por debajo del promedio del país en la Comunidad Valenciana (0,62 %), Cataluña (0,61 %), País Vasco (0,66 %), Navarra (0,44 %) y Canarias (0,08 %).

En comparación con enero de 2025, se sitúa a la cabeza de la reducción del desempleo Extremadura (-9,04 %), por delante de Andalucía (-8,60 %), Comunidad Valenciana (-8,43 %), Castilla-La Mancha (-8,31 %), Murcia (-6,55 %) Canarias (-6,46 %), Aragón (5,94 %), Castilla y León (-5,63 %) y Galicia (5,09 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de enero y las variaciones mensual (respecto a diciembre) y anual (respecto a enero de 2023), en cifras absolutas y en porcentaje:

MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCÍA

591.103

8.046

1,38

-55.639

-8,60

ARAGÓN

49.595

1.141

2,35

-3.133

-5,94

ASTURIAS

52.843

1.646

3,22

-2.525

-4,56

BALEARES

28.045

-1.260

-4,30

-1.515

-5,13

CANARIAS

146.406

113

0,08

-10.117

-6,46

CANTABRIA

29.012

1.114

3,99

-1.227

-4,06

C. Y LEÓN

103.976

1.971

1,93

-6.202

-5,63

C.-LA MANCHA

119.523

2.715

2,32

-10.838

-8,31

CATALUÑA

325.214

1.978

0,61

-11.425

-3,39

C. VALENCIANA

291.731

1.778

0,62

-26.850

-8,43

EXTREMADURA

66.310

1.940

3,01

-6.591

-9,04

GALICIA

115.144

3.113

2,78

-6.176

-5,09

MADRID

278.589

3.659

1,33

-8.981

-3,12

MURCIA

74.832

1.351

1,84

-5.242

-6,55

NAVARRA

29.614

131

0,44

-1.062

-3,46

PAÍS VASCO

108.140

706

0,66

-1.221

-1,12

RIOJA, LA

12.454

140

1,14

-223

-1,76

CEUTA

8.870

110

1,26

-386

-4,17

MELILLA

7.661

-10

-0,13

-1.028

-11,83

TOTAL

2.439.062

30.392

1,26

-160.381

-6,17

Respecto al empleo, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajó especialmente en enero, además de en Extremadura (2,06 %), en Baleares (1,71 %), Cantabria (1,55 %), Castilla-La Mancha (1,54 %), Comunidad Valenciana (1,53 %) y Asturias (1,42 %).

Más que la media (1,24 %), se redujo el número de afiliados en Castilla y León (1,27 %) y Murcia (1,26 %) e igual que la media en Canarias (1,24 %) y Cataluña (1,24 %).

Por debajo del conjunto del país bajó el empleo en Galicia (1,23 %), País Vasco (1,20 %), Andalucía (1,17 %), Aragón (1 %), Madrid (0,96 %), La Rioja (0,90 %) y Navarra (0,77 %).

En los últimos 12 meses todos los territorios se mantienen en cifras positivas, con la Comunidad Valenciana (3,63 %) a la cabeza, por delante de Madrid (2,80 %) y Murcia (2,69 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de enero y las variaciones mensual (respecto a diciembre) y anual (respecto a enero de 2023), en cifras absolutas y en porcentaje:

MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCÍA

3.499.351

-41.461

-1,17

71.772

2,09

ARAGÓN

626.823

-6.308

-1,00

13.678

2,23

ASTURIAS

389.798

-5.605

-1,42

7.789

2,04

BALEARES

491.750

-8.560

-1,71

10.882

2,26

CANARIAS

955.247

-12.028

-1,24

22.826

2,45

CANTABRIA

231.946

-3.650

-1,55

3.097

1,35

C. Y LEÓN

982.303

-12.620

-1,27

14.474

1,50

C.-LA MANCHA

797.800

-12.505

-1,54

19.545

2,51

CATALUÑA

3.826.795

-47.941

-1,24

73.551

1,96

C. VALENCIANA

2.230.708

-34.576

-1,53

78.188

3,63

EXTREMADURA

410.618

-8.636

-2,06

3.357

0,82

GALICIA

1.083.826

-13.462

-1,23

16.737

1,57

MADRID

3.844.895

-37.448

-0,96

104.881

2,80

MURCIA

673.674

-8.609

-1,26

17.618

2,69

NAVARRA

313.295

-2.446

-0,77

6.087

1,98

PAÍS VASCO

1.024.387

-12.417

-1,20

9.881

0,97

LA RIOJA

140.650

-1.275

-0,90

1.849

1,33

CEUTA

24.217

-593

-2,39

600

2,54

MELILLA

25.550

-643

-2,45

1.008

4,11

TOTAL

21.573.632

-270.782

-1,24

477.818

2,26

EFE

bgo/lml

(Infografía) (Foto)(Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenidos por disparar a una pareja en Iznalloz (Granada) en venganza por un homicidio

Infobae

Castro y Raghouber destacan en un austero mercado de invierno del Levante

Infobae

El Elche hace caja con Mendoza en un mercado con cuatro salidas y otras tantas llegadas

Infobae

El Valencia cierra el mercado con tres fichajes contrastados en LaLiga y ninguna salida

Infobae

Cuenta atrás para Benidorm Fest con Mayo:"'OT' era muy pautado; aquí tengo libertad total"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV pacta con el

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

Héctor Julián, el joven detrás del mapa de balizas V16: “Descubrí que los datos de todas las balizas son públicos”

Francisco Rius, jurista: “Si alguien acaba con la vida de un menor de 16 años, el delito se agrava”

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

ECONOMÍA

El turismo español vuelve a

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC sanciona a empresas del Grupo Repsol con 20,5 millones de euros y les prohíbe participar en contratos públicos

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido