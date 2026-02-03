Todas las comunidades, excepto Baleares, arrancan el año con incrementos del paro

Madrid, 3 feb (EFE).- Todas las comunidades autónomas salvo Baleares comenzaron el año con subidas del paro registrado en el mes de enero y todas sin excepción registraron además descensos del número de afiliados a la Seguridad Social, con Extremadura a la cabeza.

En cuanto al desempleo, los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo recogen incrementos del paro superiores al 3 % en Asturias (3,22 %), Cantabria (3,99 %) y Extremadura y al 2 % en Galicia (2,78 %) Aragón (2,35 %) y Castilla-La Mancha (2,32 %).

También creció el desempleo por encima de la media (1,26 %) en Castilla y León (1,93 %), Murcia (1,84 %), Andalucía (1,38 %) y Madrid (1,33 %), mientras que subió por debajo del promedio del país en la Comunidad Valenciana (0,62 %), Cataluña (0,61 %), País Vasco (0,66 %), Navarra (0,44 %) y Canarias (0,08 %).

En comparación con enero de 2025, se sitúa a la cabeza de la reducción del desempleo Extremadura (-9,04 %), por delante de Andalucía (-8,60 %), Comunidad Valenciana (-8,43 %), Castilla-La Mancha (-8,31 %), Murcia (-6,55 %) Canarias (-6,46 %), Aragón (5,94 %), Castilla y León (-5,63 %) y Galicia (5,09 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de enero y las variaciones mensual (respecto a diciembre) y anual (respecto a enero de 2023), en cifras absolutas y en porcentaje:

MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCÍA

591.103

8.046

1,38

-55.639

-8,60

ARAGÓN

49.595

1.141

2,35

-3.133

-5,94

ASTURIAS

52.843

1.646

3,22

-2.525

-4,56

BALEARES

28.045

-1.260

-4,30

-1.515

-5,13

CANARIAS

146.406

113

0,08

-10.117

-6,46

CANTABRIA

29.012

1.114

3,99

-1.227

-4,06

C. Y LEÓN

103.976

1.971

1,93

-6.202

-5,63

C.-LA MANCHA

119.523

2.715

2,32

-10.838

-8,31

CATALUÑA

325.214

1.978

0,61

-11.425

-3,39

C. VALENCIANA

291.731

1.778

0,62

-26.850

-8,43

EXTREMADURA

66.310

1.940

3,01

-6.591

-9,04

GALICIA

115.144

3.113

2,78

-6.176

-5,09

MADRID

278.589

3.659

1,33

-8.981

-3,12

MURCIA

74.832

1.351

1,84

-5.242

-6,55

NAVARRA

29.614

131

0,44

-1.062

-3,46

PAÍS VASCO

108.140

706

0,66

-1.221

-1,12

RIOJA, LA

12.454

140

1,14

-223

-1,76

CEUTA

8.870

110

1,26

-386

-4,17

MELILLA

7.661

-10

-0,13

-1.028

-11,83

TOTAL

2.439.062

30.392

1,26

-160.381

-6,17

Respecto al empleo, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajó especialmente en enero, además de en Extremadura (2,06 %), en Baleares (1,71 %), Cantabria (1,55 %), Castilla-La Mancha (1,54 %), Comunidad Valenciana (1,53 %) y Asturias (1,42 %).

Más que la media (1,24 %), se redujo el número de afiliados en Castilla y León (1,27 %) y Murcia (1,26 %) e igual que la media en Canarias (1,24 %) y Cataluña (1,24 %).

Por debajo del conjunto del país bajó el empleo en Galicia (1,23 %), País Vasco (1,20 %), Andalucía (1,17 %), Aragón (1 %), Madrid (0,96 %), La Rioja (0,90 %) y Navarra (0,77 %).

En los últimos 12 meses todos los territorios se mantienen en cifras positivas, con la Comunidad Valenciana (3,63 %) a la cabeza, por delante de Madrid (2,80 %) y Murcia (2,69 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de enero y las variaciones mensual (respecto a diciembre) y anual (respecto a enero de 2023), en cifras absolutas y en porcentaje:

MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCÍA

3.499.351

-41.461

-1,17

71.772

2,09

ARAGÓN

626.823

-6.308

-1,00

13.678

2,23

ASTURIAS

389.798

-5.605

-1,42

7.789

2,04

BALEARES

491.750

-8.560

-1,71

10.882

2,26

CANARIAS

955.247

-12.028

-1,24

22.826

2,45

CANTABRIA

231.946

-3.650

-1,55

3.097

1,35

C. Y LEÓN

982.303

-12.620

-1,27

14.474

1,50

C.-LA MANCHA

797.800

-12.505

-1,54

19.545

2,51

CATALUÑA

3.826.795

-47.941

-1,24

73.551

1,96

C. VALENCIANA

2.230.708

-34.576

-1,53

78.188

3,63

EXTREMADURA

410.618

-8.636

-2,06

3.357

0,82

GALICIA

1.083.826

-13.462

-1,23

16.737

1,57

MADRID

3.844.895

-37.448

-0,96

104.881

2,80

MURCIA

673.674

-8.609

-1,26

17.618

2,69

NAVARRA

313.295

-2.446

-0,77

6.087

1,98

PAÍS VASCO

1.024.387

-12.417

-1,20

9.881

0,97

LA RIOJA

140.650

-1.275

-0,90

1.849

1,33

CEUTA

24.217

-593

-2,39

600

2,54

MELILLA

25.550

-643

-2,45

1.008

4,11

TOTAL

21.573.632

-270.782

-1,24

477.818

2,26

