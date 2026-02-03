Temas del día de EFE España del martes 3 de febrero de 2026 (13:30 horas)

INTERNET MENORES

Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años

- Sumar exige al Gobierno desbloquear en el Congreso la ley de protección de menores en el entorno digital

PENSIONES REVALORIZACIÓN

- El Gobierno vuelve a aprobar una subida de las pensiones "que se ha puesto en peligro"

- - El Gobierno aprueba un decreto con las pensiones y otro con el escudo social, como pedían PP y Junts

ESCUDO SOCIAL

- El Gobierno aprueba nueva prórroga de desahucios que exime a arrendadores de una única casa

DESEMPLEO ENERO

Madrid - El mercado laboral pierde 270.782 afiliados en la mayor caída en un enero desde 2012 y el paro aumentó en 30.392 personas hasta dejar el total de desempleados en 2,43 millones.

- Todas las comunidades, excepto Baleares, arrancan el año con incrementos del paro

TURISMO EXTRANJEROS

Madrid - España marcó récord histórico de turistas internacionales en 2025, con casi 96,8 millones

CRIBADOS CÁNCER

Sevilla - La Fiscalía andaluza no ve indicios de delito contra aforados en los cribados del cáncer

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Casi 1.000 menores han sido reubicados a la península "sin ningún problema de convivencia"

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La Aemet emite aviso rojo por "peligro extraordinario" el miércoles en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga)

- Tres tramos de ríos de la Cuenca del Duero en aviso rojo y otra docena más en aviso

- 42 carreteras afectadas por la nieve, tres de la red principal en Ourense, León y Segovia

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - Azcón vs. Alegría: segundo asalto de dos viejos enemigos íntimos. Isabel Poncela

- Entrevista al candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco.

MIKA DISCO (Entrevista)

Madrid - Mika reivindica la autenticidad: "Hemos convertido el pop casi en una palabra sucia". Javier Herrero

CINE ESTRENOS

Madrid - Isabel Coixet: "No podemos vivir jodidos por el pasado y angustiados por el futuro". Paula Boira

GOBIERNO LEGISLATURA

- Los ministros se someten a preguntas de la oposición en la primera sesión de control que el Senado celebra este año tras la plena reanudación de la actividad parlamentaria, marcada por nuevos frentes contra el Ejecutivo en la recta final de la campaña de las elecciones en Aragón.

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este martes en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y las demás recientes incidencias ferroviarias, el mismo día en el que los sindicatos de Renfe y Adif se concentran ante el Ministerio para exigir responsabilidades y medidas concretas.

SALÓN AUDIOVISUAL

Barcelona - El mayor salón audiovisual profesional del mundo, Integrated Systems Europe (ISE), abre las puertas de una edición enfocada hacia el impulso de las industrias creativas que prevé atraer a más de 90.000 personas.

CIENCIA CLIMA

Madrid - ¿Cómo se investiga el clima en España? Esa es la pregunta que trata de responder el 'Libro Blanco de la ciencia del clima en España' que se presenta este martes en un acto con la participación de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ministra de Ciencia, Diana Morant, y las investigadoras María Belén Rodríguez Fonseca y Ana Casanueva Vicente.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Primer pleno ordinario de 2026 en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones de la sesión de control al Gobierno. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

19:00h.- Madrid.- LIBRO TRANSICIÓN.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene en la presentación del libro 'Las huellas de la Transición', escrito por Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca. Ateneo de Madrid. Calle Prado, 21. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

13:15h.- Madrid.- PESCA ACUICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura la jornada 'Pesca y acuicultura en España: economía azul del mar a la mesa', organizada por la Red Española de Espacios de Conocimiento para la Economía Azul (REECEA), en la sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- El ministro de transportes, Óscar Puente, comparece en la Comisión de Transportes del Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

18:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Senado. (Texto)

SOCIEDAD

16:00h.- Madrid.- CIENCIA CLIMA.- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participan en la presentación del 'Libro Blanco de la ciencia del clima en España'. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Calle de Serrano Galvache, 4. Madrid. (Texto)(Vídeo) (Audio) (Foto)

16:00h.- Sant Boi de Llobregat (Barcelona).- PRINCESA GIRONA.- El rey Felipe VI preside el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Social 2026 e inaugura una nueva edición del Tour del Talento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Tudela.- FESTIVAL CINE.- Homenaje al director Manuel Gómez Pereira y a los guionistas Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrell dentro de la Muestra de Cine Español de Tudela. Ellos tres y la actriz Eva Ugarte ofrecen una rueda de prensa. Hotel AC Ciudad de Tudela.

19:00h.- Oviedo.- RODRIGO CUEVAS.- Presentación del nuevo tema del artista Rodrigo Cuevas, 'Llagares', Premio Nacional de Músicas Actuales en 2023, en colaboración con Rossy de Palma. Cines Embajadores Foncalada.

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la banda escocesa Biffy Clyro, que con diez álbumes de estudio, el más reciente, 'Futique', se ha consolidado como uno de los referentes del rock británico contemporáneo. Roig Arena.

