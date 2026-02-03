Temas del día de EFE Economía del martes 3 febrero de 2026

DESEMPLEO ENERO

Madrid - El mercado laboral perdió 270.782 afiliados en enero, el mayor descenso para este mes desde 2012, mientras que el paro aumentó en 30.392 personas hasta dejar el total de desempleados en 2,43 millones.

PENSIONES REVALORIZACIÓN

Madrid - El Gobierno ultima la fórmula para salvar la subida de las pensiones y se plantea sacar adelante un decreto específico en el que se apruebe esa revalorización y probablemente otras medidas sociales, dejando fuera para un segundo decreto la moratoria de los desahucios que concita mucho menos consenso y a la que se oponen el PP y Junts.

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - El ministro de Transportes, Oscar Puente, tiene previsto comparecer este martes en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y demás incidencias ferroviarias en un día en que sindicatos de Renfe y Adif se concentran ante el Ministerio para exigir responsabilidades y medidas concretas.

- Las organizaciones sindicales que integran los comités generales de empresa del Grupo Renfe y Adif se concentran a las 12:00h ante la sede del Ministerio de Transportes. (Foto) (Vídeo)

- El servicio de Rodalies continúa lejos del objetivo de recuperar la normalidad previa al 20 de enero, por unas inspecciones y reparaciones de Adif que también han afectado la alta velocidad.(Texto)

CUMBRE GOBIERNOS

Dubái - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presenta internacionalmente en Dubái el fondo soberano "España crece" con motivo de su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos GWS, en una visita durante la que se reunirá con el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

TALGO JUNTA

Vitoria/Madrid - Los accionistas de Talgo votan este martes en una junta extraordinaria el cambio de control en el fabricante ferroviario tras el desembarco de Sidenor, encabezado por José Antonio Jainaga, quien la pasada semana sustituyó en la presidencia a Carlos Palacio.

TURISMO EXTRANJEROS

Madrid - El INE publica este martes las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado diciembre y de todo el año 2025, que permitirán constatar que la cifra se queda al borde de los 100 millones de viajeros.

UNICAJA RESULTADOS

Madrid - Unicaja, el sexto banco de España por volumen de activos, publica este martes sus cuentas de 2025, en el que el consenso de los analistas cree que obtuvo un beneficio neto acumulado de 645 millones de euros, un 12,6 % más que un año antes.

G7 FINANZAS

París - El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, y el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, presentan las prioridades de la presidencia de turno de Francia del G7 en un contexto marcado por las tensiones con Washington por su política arancelaria y la regulación en la UE de la actividad de los gigantes estadounidenses de internet.

EEUU GOBIERNO

Washington - La Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar este martes una resolución para financiar el Gobierno y revertir el cierre administrativo decretado el sábado.

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas - Un mes después de la detención de Nicolás Maduro y de su traslado a EEUU, Venezuela ha flexibilizado ampliamente el control sobre su actividad petrolera para abrirse al capital privado y extranjera y, al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ha revertido también, según expertos, el legado estatista del fallecido presidente Hugo Chávez.

NINTENDO RESULTADOS

Tokio - La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo publica este martes sus cuentas del tercer trimestre fiscal (octubre-diciembre), tras elevar sus ganancias un 83,1 % interanual en el primer semestre por las fuertes ventas de su nueva consola, Switch 2, y el contenido relacionado con la misma.

- El operador de telefonía Vodafone publica también de sus cuentas de 2025.

SALÓN AUDIOVISUAL

Barcelona - El mayor salón audiovisual del mundo, Integrated Systems Europe (ISE), abre las puertas de una edición enfocada hacia el impulso de las industrias creativas y la ciberseguridad que prevé atraer a más de 90.000 personas.

AGENDA INFORMATIVA:

Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- Las organizaciones sindicales que integran los comités generales de empresa del Grupo Renfe y Adif se concrentran ante la sede del Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades y medidas concretas que garanticen la seguridad de toda la red ferroviaria tras los recientes accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:30h.- Madrid.- UNICAJA RESULTADOS.- Unicaja publica sus resultados de 2025 antes de la apertura del mercado y a las 12h el consejero delegado, Isidro Rubiales, y el director general de Finanzas, Pablo González, los exponen en rueda de prensa. CNMV y C/ Marqués de Villamagna, 6.

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE publica las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado de diciembre pasado y todo 2025. (Texto)

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO ENERO.- Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes de enero. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Barcelona.- SALÓN AUDIOVISUAL.- El mayor salón audiovisual del mundo, Integrated Systems Europe (ISE), abre las puertas de una edición enfocada hacia el impulso de las industrias creativas y la ciberseguridad que prevé atraer a más de 90.000 personas. Fira de Barcelona. (Texto)

09:45h.- Madrid.- VIDACAIXA RESULTADOS.- El director general de VidaCaixa, Javier Valle, presenta los resultados de la compañía correspondientes a 2025. Caixabank All in One. Plaza de Colón, 1.

10:00h.- Madrid.- DESEMPLEO ENERO.- Rueda de prensa de los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. Ministerio de Trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- MERCADOS REGULACIÓN.- La CNMV celebra la jornada "Un año de aplicación de MiCA", que inaugura el presidente de esta autoridad supervisora, Carlos San Basilio. El evento será clausurado por la vicepresidenta, Paloma Marín. Auditorio del Museo Reina Sofía.

10:00h.- Madrid.- SILVERWAY GESTORA.- El gestor Pedro Escudero presenta la gestora Silverway y dará su visión de la industria financiera en Estados Unidos, la más competitiva del mundo, y sus diferencias con la europea. C/ Claudio Coello, 67.

10:30h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- Comparecencia del presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Luis Pedro Marco de la Peña, ante la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico en el Senado. Senado.

11:00h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- Se reúne la Mesa de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso.

10:45h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Tesoro celebra una subasta de letras.

11:00h.- Barcelona.- ESPAÑA VINO.- La Federación Española del Vino (FEV) presenta su primer barómetro sobre la sostenibilidad del sector vitivinícola español, en colaboración con Cajamar, durante la feria Barcelona Wine Week.

11:00h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- Se reúne la Mesa de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso.

12:00h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- Las organizaciones sindicales que integran los comités generales de empresa del Grupo Renfe y Adif se concrentran ante la sede del Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades y medidas concretas que garanticen la seguridad de toda la red ferroviaria tras los recientes accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Pamplona.- VOLKSWAGEN NAVARRA.- Los sindicatos ELA, LAB y CGT convocan una rueda de prensa para dar a conocer la posición de estas sección sindicales de Volkswagen respecto al incumpliendo de la normativa vigente y la amenaza de despidos por parte de la empresa. Puerta 1 de Volkswagen Navarra (puerta principal).(Texto)

12:00h.- Barcelona.- CAIXABANK SINDICATOS.- Los sindicatos CCOO y SECB convocan concentraciones en las oficinas de CaixaBank en Barcelona y otras ciudades españolas (Valencia, Murcia o Sevilla) para exigir mejoras laborales. Torres CaixaBAnk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Vitoria/Madrid.- TALGO JUNTA.- Junta Extraordinaria de Accionistas de Talgo, que deberá revalidar los nombramientos de consejeros avanzados el pasado 17 de diciembre (Texto). ESTHER

16:00h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- El ministro de transportes, Óscar Puente, comparece en la Comisión de Transportes del Congreso.

16:00h.- Sesión de control del Senado:

- El Gobierno responde a una pregunta del grupo parlamentario de Izquierda Confederal sobre su apoyo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, teniendo en cuenta que está siendo evaluado por el TJUE y que el Parlamento Europeo ha paralizado el proceso de ratificación.

- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, responde a una pregunta del grupo parlamentario popular en el Senado sobre los motivos por los que las exportaciones españolas caen tres veces más que la media de la UE.

- Cuerpo también responde a una interpelación del grupo parlamentario popular en el Senado sobre las consecuencias de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Europa

08:00h.- Londres.- VODAFONE RESULTADOS.- La empresa de telecomunicaciones Vodafone divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre de su año fiscal. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en enero. (Texto) (Infografía)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su encuesta sobre el crédito bancario en el cuarto trimestre de 2025.

10:30h.- París.- G7 FINANZAS.- Presentación de las prioridades de la presidencia francesa del G7 en el terreno de las finanzas y la economía digital por el ministro de Finanzas, Roland Lescure, y el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau. (Texto)

América

Washington.- EEUU COLOMBIA.- El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne por primera vez con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Casa Blanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2025. (Texto)

14:00h.- Rumichaca.- ECUADOR COLOMBIA.- Transportistas de Colombia y Ecuador realizan una marcha hasta el puente fronterizo de Rumichaca, el puente internacional que une a los dos países,para protestar contra la guerra comercial en la que están inmersos los dos países. Puente internacional de Rumichaca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Asunción.- PARAGUAY INFLACIÓN.- El Banco Central de Paraguay (BCP) publica el informe de la inflación de enero de 2026. (Texto)

Asia y Oriente Medio

Dubái.- CUMBRE GOBIERNOS.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presenta internacionalmente en Dubái el fondo soberano "España crece" con motivo de su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos GWS, en una visita durante la que se reunirá con el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- También intervienen la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Mathias Cormann.

Doha.- CATAR ENERGÍA.- La Conferencia y Exhibición Internacional sobre Gas Natural Licuado (LNG2026) reúne en Doha a empresas y marcas del sector con un enfoque integral en toda la cadena de valor del GNL para abordar los avances de la industria, las tecnologías emergentes y las tendencias del mercado.

Riad.- A. SAUDÍ TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visita la capital saudí, Riad, acompañado de un importante contingente de empresarios turcos, en una gira que lo lleva a Egipto al día siguiente.

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- La Asamblea Nacional surcoreana revisará proyectos de ley y podría llegar a aprobar el relacionado con el acuerdo comercial entre Washington y Seúl tras el anuncio del presidente estadounidense de subir los aranceles sobre el sector automotriz y otros, del 15 al 25 %, por la supuesta demora de la aprobacion parlamentaria del pacto en Corea del Sur.

08:00h.- Tokio.- NINTENDO RESULTADOS.- La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo publica su informe financiero de octubre a diciembre, su tercer trimestre fiscal. (Texto)

