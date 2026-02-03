Tellado carga contra el PNV tras el acuerdo sobre desahucios: "Su sumisión a Sánchez roza ya el ridículo"

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, expresó que la reciente modificación pactada entre el Gobierno central y el PNV sobre la ley de desahucios representa, en su opinión, una situación en la que el derecho a la propiedad privada queda restringido. De acuerdo con lo informado por Europa Press, Tellado opinó que existe una contradicción en el actuar del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que primero votó a favor del decreto de escudo social en el Congreso y ahora celebra la exclusión de pequeños propietarios de la ampliación de la moratoria. El dirigente del PP considera que el acuerdo evidencia una “sumisión” del PNV al presidente Pedro Sánchez, lo que, a su juicio, resulta inaceptable políticamente.

En declaraciones recogidas por Europa Press en el programa 'La Sexta', Tellado criticó el voto favorable del PNV al decreto ómnibus del escudo social durante la más reciente sesión del pleno en la Cámara Baja. Según detalló el medio, este texto no prosperó debido a los votos en contra del PP, Vox y Junts. Tellado remarcó que ahora el PNV avala la modificación introducida por el Gobierno central, lo que, en palabras del dirigente del PP, significa que el PNV muestra una dependencia política de Pedro Sánchez y su partido.

El acuerdo entre el Gobierno y el PNV establece que la moratoria antidesahucios ya no abarcará a propietarios individuales con una sola vivienda alquilada, alternativa que busca evitar que estos arrendadores pasen a engrosar el grupo de ciudadanos vulnerables por la carga económica del impago. Europa Press informó que Tellado mantiene la posición de que el Partido Popular apoya el escudo social, pero insiste en que su implementación debe corresponder a las administraciones públicas, nunca al propietario privado. Según el secretario general del PP, los pequeños propietarios deben poder percibir sus rentas y recuperar su inmueble en caso de impago, con el fin de realquilarlo a otra persona.

Sobre el origen de la medida, Tellado explicó que el escudo social se implementó en el contexto de la pandemia de la covid-19, con el objetivo de frenar los desahucios de familias en situación vulnerable durante ese “contexto tan complejo”. No obstante, en declaraciones reproducidas por Europa Press, expresó que en la actualidad la prórroga de esa política transfiere la responsabilidad pública a quienes arriendan su propiedad y afrontan el impago de inquilinos. Tellado subrayó que corresponde a las administraciones proteger a las familias vulnerables y no transferir esa función a los propietarios.

El medio también recogió las calificaciones de Tellado, quien definió la actuación del Gobierno y el PNV como una “broma” y una “tomadura de pelo”. Añadió que, en su entender, en España crecen las cifras de familias en situación de vulnerabilidad, pero no debe atribuirse esa problemática a los particulares, sino a las autoridades competentes.

En otro punto de la entrevista abordada por Europa Press, Tellado se refirió al decreto de pensiones aprobado por el Consejo de Ministros, explicando que el PP apoyaría la iniciativa siempre y cuando el texto incluyera únicamente la actualización de las pensiones. No obstante, recalcó la desconfianza que el Partido Popular mantiene hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y anticipó que revisarán el decreto para descartar cualquier contenido fuera de lo anunciado. Sostuvo que en ocasiones anteriores el Ejecutivo utilizó a los pensionistas como instrumento político: “El Gobierno ha intentado engañar a todos, tomando como rehenes a los pensionistas para aprobar medidas sin suficiente respaldo parlamentario”, afirmó Tellado citado por Europa Press.

La entrevista también abordó el anuncio realizado por Pedro Sánchez durante su viaje a Dubái, relativo a la intención de prohibir el uso de redes sociales a menores de dieciséis años. Tellado comentó que la propuesta les resultó sorprendente y motivo de burla, al considerar que se trata de una medida que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya había planteado meses atrás. Recalcó que el PP presentó en octubre de 2024 una iniciativa destinada a dificultar el acceso de menores a contenidos no aptos en plataformas digitales, y se mostró a la expectativa sobre las características concretas del plan que finalmente proponga el Ejecutivo. En palabras de Tellado: “Vamos a ver qué es lo que propone realmente el presidente del gobierno. Se ha tenido que ir a Dubái a copiar medidas anunciadas por Feijóo hace ya algún tiempo.”

Respecto a un incidente ocurrido en un mitin en Teruel, donde una concejala del PP insultó a Pedro Sánchez, Tellado afirmó aceptar y reiterar las disculpas ofrecidas por la edil. Destacó, según recogió Europa Press, que el partido condena este tipo de comportamientos y que no resultan aceptables dentro del ámbito político.

Durante el repaso a temas de actualidad, el secretario general del PP también se refirió a la reciente comparecencia de Alberto Núñez Feijóo ante la comisión del Congreso que investiga las consecuencias de la dana, fenómeno en el que perdieron la vida 230 personas. Tellado consideró que la intención de este foro era instrumentar políticamente la tragedia durante la campaña electoral en Aragón y criticó que los responsables de las administraciones con competencias aún no han comparecido. El dirigente del Partido Popular lamentó que Feijóo fuese citado y transmitió disculpas a las familias de las víctimas por el hecho de haber presenciado el desarrollo de este proceso.

La intervención de Miguel Tellado, según lo detalló Europa Press, reitera las posiciones del Partido Popular en asuntos sociales clave como la protección de pequeños propietarios, la responsabilidad sobre el escudo social, el incremento de las pensiones, la regulación del acceso de menores a las redes sociales y la gestión institucional frente a tragedias relevantes recientes. En cada uno de estos puntos, el secretario general del PP ha marcado distancias respecto a las posturas del Gobierno central y sus socios parlamentarios, señalando contradicciones, riesgos y desacuerdos sobre las políticas implementadas o anunciadas.