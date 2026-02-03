Sumar critica eximir a pequeños caseros de la suspensión de desahucios, pero lo acepta por la aritmética del Congreso

Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, manifestó que la exención concedida a pequeños propietarios en la suspensión de desahucios no le resulta conveniente y considera que podría ser criticable, pero subrayó la complejidad de alcanzar mayorías suficientes en el Congreso para respaldar el nuevo paquete de medidas sociales. Según informó la agencia Europa Press, Ibáñez solicitó comprensión frente a las "negociaciones cruzadas" que atraviesa el Gobierno y destacó la dificultad de conformar consensos en la presente legislatura. De este modo, Sumar ha decidido aceptar el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV sobre la exclusión de los caseros que sólo poseen un inmueble de la moratoria de desahucios, a pesar de sus reservas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Ibáñez instó a Podemos a no fijar "líneas rojas" y pidió evitar "palabras gruesas" respecto al pacto que exime a propietarios de una sola vivienda en alquiler de la suspensión de desahucios. El portavoz sostuvo que las negociaciones requieren cesiones y explicó que, en este caso, la protección social se mantiene, la excepción para pequeños propietarios se incorpora y no se introducen beneficios fiscales para los arrendadores. Para Ibáñez, la búsqueda de apoyos exige dejar de lado posiciones inamovibles para lograr avanzar en la aprobación del escudo social.

Europa Press puntualizó que la decisión llega después de que el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros dividir el anterior decreto 'ómnibus' en dos partes: una dedicada a la revalorización de las pensiones y otra orientada al resto de medidas sociales, incluyendo la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. La fragmentación del decreto responde tanto a criterios parlamentarios como a la necesidad de reunir los respaldos suficientes ante una correlación compleja de fuerzas.

Por su parte, Agustín Santos, portavoz de Exteriores del grupo plurinacional Sumar, opinó que el problema habitacional no reside en los pequeños propietarios sino en los grandes tenedores. Según consignó Europa Press, Santos consideró que existe la posibilidad de que el apoyo social a las familias vulnerables —en particular la suspensión de desahucios— se compatibilice con los derechos de quienes alquilan una sola propiedad. También destacó que el PNV colaboró de forma continua con el Gobierno durante la legislatura, lo que permitió sumar apoyos clave para los decretos.

Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida y diputado de Sumar, recalcó que resulta "absolutamente imprescindible" que las medidas de protección social avancen. Santiago cuestionó que el PSOE opte por votar cada año el escudo social en vez de incorporarlo de manera permanente y criticó que la periodicidad en la validación parlamentaria de las medidas brinde a los partidos de la derecha la oportunidad de bloquearlas, lo que a su juicio prolonga la incertidumbre entre los posibles beneficiarios, según reportó Europa Press.

Sumar explicó, según detalla Europa Press, que el acuerdo con el PSOE contempló trocear el decreto 'ómnibus' y validar dos textos mediante el Consejo de Ministros: uno sobre la revalorización de las pensiones y otro sobre el denominado escudo social, el cual incluye las disposiciones antidesahucios. Así, el socio minoritario del Ejecutivo sostuvo que su postura era firme respecto a no separar la moratoria de los desahucios del resto de medidas sociales, para evitar que los partidos conservadores tuvieran la oportunidad de votar en contra solo de esa parte. En consecuencia, el Congreso votará el paquete íntegro con el objetivo de su convalidación.

El segundo decreto, según fuentes de Sumar citadas por Europa Press, contempla apoyos económicos para quienes se vieron afectados por la DANA y por los incendios estivales, mejoras en las condiciones de jubilación de los bomberos y la prohibición de desahucio hasta para 60.000 familias vulnerables, al igual que la imposibilidad de cortarles los suministros básicos. Dichas medidas formaban parte de las demandas expresadas por Sumar durante las negociaciones parlamentarias.

El grupo Sumar emplazó al Partido Popular a posicionarse sobre la revalorización de las pensiones y retó tanto a ese partido como a Junts a definir su apoyo al conjunto del escudo social, señalando que este paquete de medidas protege a los grupos más vulnerables y mantiene políticas que permanecen vigentes desde el inicio de la pandemia, según recogió Europa Press. El objetivo es consolidar un respaldo transversal que asegure la aprobación definitiva de los textos por el Congreso de los Diputados.

Àgueda Micó, diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, criticó la fórmula del decreto 'ómnibus' que agrupaba diversas iniciativas, alegando que esa técnica legislativa forzaba a las fuerzas aliadas del Gobierno a decidirse entre alternativas poco deseadas. Reportó Europa Press que Micó respaldó la división del decreto en dos paquetes y reiteró la necesidad de dar carácter permanente al escudo social en vez de votar su continuidad anualmente.

Micó valoró la posibilidad de negociar para encontrar equilibrio entre los derechos de los pequeños propietarios que arriendan una única vivienda y la protección de las familias vulnerables, resaltando que no puede equipararse un gran tenedor a un fondo de inversión y a quienes poseen solo un inmueble en alquiler. Según recalcó Europa Press, estas declaraciones reflejan un consenso parcial dentro de las fuerzas aliadas respecto a los matices que plantea la nueva redacción del decreto social, que busca responder tanto a los desafíos sociales como a las realidades parlamentarias.