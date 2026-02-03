Sumar anuncia la aprobación hoy de un decreto con pensiones y otro con el escudo social

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Sumar ha anunciado que el Consejo de Ministros ha decidido trocear el decreto ómnibus y aprobar este martes dos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones y otro con las medidas del denominado escudo social.

Esta formación asegura que el PP "ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia". EFECOM