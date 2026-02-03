Espana agencias

Sorribes y Quevedo caen ante las chinas Yuan y Wang

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- Las españolas Sara Sorribes y Kaitlin Quevedo han caído eliminadas en el torneo de tenis de Cluj-Napoca (Rumanía) al perder ante las chinas Yue Yuan y Xinyu Wang, respectivamente.

Sorribes plantó una dura batalla a la jugadora asiática en un partido de la segunda ronda eterno en el que incluso llegó a dominar la primera manga, pero no pudo evitar la remontada de su rival y acabó cediendo en el desempate.

Yuan ganó por 4-6, 6-2 y 7-6 (5) después de haber salvado tres pelotas de partido en el décimo juego de la tercera manga y en el desempate llegó a ir ganando por 0-3 y 1-4, pero acabó siendo superada por la china.

Quevedo, por su parte, cedió con más claridad y perdió por 6-3 y 6-0 ante Wang, cuarta preclasificada, en 63 minutos de un partido que correspondía a la primera ronda. EFE

