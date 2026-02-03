Espana agencias

Sólo dos victorias del Levante en San Mamés en dieciséis visitas

Valencia, 3 feb (EFE).- El Levante visita este domingo al Athletic Club en San Mamés, estadio donde solo ha logrado ganar en dos de las dieciséis ocasiones que ha jugado en Primera División.

El primer triunfo del Levante en Bilbao fue en mayo de 2013, con un gol de Juanlu en el minuto 90. El segundo y último triunfo del equipo valenciano se remonta a abril de 2018, con Paco López en el banquillo del Levante en un final de Liga marcado por una racha de hasta cinco victorias seguidas.

En aquel partido brilló el macedonio Enis Bardhi, que anotó dos goles de falta desde una posición parecida para remontar el tanto inicial de Raúl García. Morales, en el minuto 90, puso el definitivo 1-3 tras culminar un buen contragolpe.

El resto de visitas del Levante a San Mamés se saldaron con un balance de dos empates y doce derrotas. El Levante, de hecho, ha perdido en sus últimos cuatro desplazamientos a Bilbao. El último, en marzo de 2022 al caer por 3-1.

En aquel encuentro el Levante formó con Cárdenas, Miramón, Pier, Duarte, Martín Cáceres (Cantero), Son (Franquesa), Pepelu, Melero (Malsa), De Frutos, Morales (Bardhi) y Roger (Dani Gómez).

Por parte del Athletic Club jugaron Unai Simón, De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez (Vivian), Yuri, Berenguer, Vencedor (Petxarroman), Vesga, Iker Muniain (Nico Williams), Sancet (Zarraga) y Williams (Villalibre). EFE

pzm sm/jpd

