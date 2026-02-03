Espana agencias

Singapur inaugura su feria aeroespacial entre el repunte turístico y desafíos regionales

Bangkok, 3 feb (EFECOM).- Singapur inauguró este martes la décima edición de su feria aeroespacial, la mayor de Asia, con la participación de más de 1.000 empresas de medio centenar de países y la exhibición de aviones comerciales y de combate, en un momento clave para la industria ante el repunte de los vuelos turísticos y los desafíos geopolíticos a los que se enfrenta el continente.

Cada dos años, delegaciones gubernamentales y militares de alto nivel y ejecutivos de todo el mundo se reúnen en el Salón Aeronáutico de esta ciudad-Estado para forjar alianzas y cerrar acuerdos en la región.

El repunte de los desplazamientos turísticos marca la línea general del evento, que tendrá lugar del 3 al 8 de febrero.

En 2025, los viajes internacionales aumentaron un 4 %, unos "resultados sólidos" que confirmaron el retorno a las dinámicas de crecimiento previas a la pandemia, según el primer Barómetro Mundial del Turismo de la ONU.

La evolución es especialmente significativa en los destinos de Asia y el Pacífico y, de acuerdo con los organizadores del evento, esta región concentró el 52 % del crecimiento de la industria de la aviación mundial el año pasado.

El lunes, el viceprimer ministro singapurense, Gan Kim Yong, destacó cómo la aviación y la industria aeroespacial siguen siendo dos motores de crecimiento para la ciudad-Estado asiática.

"Nos conectan con el mundo, consolidan capacidades de alto valor en nuestro país y, lo más importante, crean buenos empleos para los singapurenses", ha resaltado el también ministro de Comercio e Industria en sus redes sociales.

Los datos del Aeropuerto de Changi, que esta semana acoge el evento, respaldan su argumento. En 2025, sus terminales registraron un máximo histórico de 69,98 millones de pasajeros, según un comunicado de prensa del grupo aeroportuario.

Asimismo, los puntos calientes de la región aparecen como telón de fondo de la cita, entre ellos Taiwán, isla autogobernada que Pekín no descarta invadir, el desarrollo armamentístico de China y sus disputas territoriales.

China desveló en noviembre de 2025 la entrada en servicio de su tercer portaaviones, el Fujian, equipado con tecnología electromagnética de lanzamiento, lo que convierte al gigante asiático en el segundo país del mundo que cuenta en su flota con este avance, junto a Estados Unidos.

Entre las empresas que participan en la feria están gigantes del sector como el fabricante de aviones europeo Airbus y los estadounidenses Boeing y Gulfstream.

También empresas como Radia, con sede en EE. UU., que presenta en la feria la aeronave más grande del mundo (WindRunner); y Transcelestial, especializada en comunicaciones espaciales basadas en láser.

Los organizadores señalan que este año también cobran protagonismo los drones y la inteligencia artificial.

La dirección del evento prevé que el número de visitantes, tanto profesionales como público general, sea superior al de la edición anterior, cuando se registraron casi 60.000. EFECOM

