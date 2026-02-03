Sindicatos dicen que el mantenimiento de alta velocidad no puede seguir en manos privadas

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El mantenimiento en las líneas de alta velocidad ferroviarias "no puede seguir privatizado y estando en manos de las grandes constructoras", ha reivindicado este martes el secretario general del Sindicato Ferroviario (SF), Rafael Escudero, en una concentración frente al Ministerio de Transportes.

La concentración ha supuesto un paso previo a las tres jornadas de huelga convocadas para los próximos 9, 10 y 11 de febrero por todas las organizaciones sindicales del sector ferroviario -CCOO, UGT, Semaf, CGT, SCF y SF- para pedir más seguridad en el transporte ferroviario, tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

"No se puede estar solamente atendiendo las obras y no se puede hacer el mantenimiento preventivo en ningún sitio por falta de personal y no puede ser que el mantenimiento en las líneas de alta velocidad siga estando privatizado", ha insistido

Eso es "una auténtica barbaridad" porque "rompe la capacidad de coordinación" de Adif y deja que las empresas privadas "hagan y deshagan a su antojo como llevan haciendo desde que empezaron a construirse las líneas de alta velocidad", ha agregado.

"Por eso, todos los contratos que hay en estos momentos de mantenimiento externalizados, a la llegada de su vigencia, tienen que rescindirse y no tienen que renovarse", ha solicitado.

"Y mientras llega esa fecha, lo que hay que hacer es [convocar] las ofertas de empleo público necesarias para cubrir las plantillas de las bases de mantenimiento de Adif; para hacernos cargo, paulatinamente, conforme vayan finalizando esos contratos y de todo el mantenimiento", ha hilvanado.

"Llevamos muchísimos años denunciando las erróneas políticas que han ido implementando unos gobiernos y otros, dedicando todos los recursos y las inversiones a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad", olvidándose de que las infraestructuras "hay que empezar a mantenerlas bien desde el primer día", ha añadido.

"Después llegó la liberalización y empezó a aumentar el número de circulaciones y también se olvidaron de que, si hay un mayor uso de la infraestructura, hay un mayor deterioro de la misma, hay mayor fatiga de los materiales y, por lo tanto, hay que incrementar también el mantenimiento", ha comentado.

En la misma línea, la secretaria general del sector ferroviario de CGT, Noelia Martín, ha subrayado que es urgente revertir la "externalización masiva" de tareas del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante, lo que solo se consigue con un "aumento real" de las plantillas en las empresas públicas.

"Pero no solo necesitamos más personal en las públicas, es imprescindible incrementar el número de trabajadores de todas las empresas para poder prestar un servicio seguro y de calidad", ha englobado.

A su juicio, es esencial un mínimo de personal a bordo de los trenes, personal que además debe estar capacitado, que asegura la atención y la seguridad a bordo, y, además de formado, tiene que estar preparado en gestión de situaciones de emergencias.

El secretario general del sindicato de maquinistas Semaf, Diego Martín, ha desatacado que "es la primera vez y es un hecho histórico" que todas las organizaciones sindicales "estemos reivindicando algo y encima no sea ninguna materia laboral, sino que queremos que haya cambios en el sector".

Y que haya un cambio de orientación en toda la inversión del sector ferroviario porque "no tiene que pasar este tipo de accidentes para que la voz de los trabajadores sea escuchada. Y creemos que eso tiene que cambiar".

La secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez, ha asegurado que el ferrocarril es un medio de transporte seguro y lo es, "gracias a los profesionales que estamos detrás del sistema".

"Decir esto no es negar lo que ha ocurrido, pero sí es ponernos en contexto. Y porque el riesgo cero no existe, pero tenemos que trabajar para acercarnos a él. Y precisamente por eso estamos hoy aquí para garantizar que el ferrocarril siga siendo seguro, fiable y de calidad", ha explicado.

"Estamos viviendo situación de incidencias, de retraso, de cancelaciones, pero no podemos permitir que este malestar se traduzca en mensajes alarmistas o en cuestionamientos injustos de la seguridad del sistema", ha apuntado.

"No estamos ante un problema de seguridad ferroviaria, pero sí ante un problema de inversión insuficiente, de planificación deficiente y de mantenimiento que no responde a las necesidades reales del sistema ferroviario", ha proseguido.

Páez ha pedido a Transporte tres cosas muy concretas: diálogo real, medidas estructurales y respeto a las plantillas del sector ferroviario y, si no hay respuesta ni voluntad real de abordar los problemas, ha advertido de que seguirán movilizándose.

Por su parte, la secretaria federal del sector ferroviario de UGT, Raquel González, ha exigido la participación de la representación legal de los trabajadores en todos los protocolos y procesos de seguridad, tanto en la circulación como en el mantenimiento, y retomar, por parte del administrador y de las operadoras, comisiones mixtas de seguridad. EFECOM