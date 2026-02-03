Espana agencias

Sindicat de Llogateres cree que la moratoria de desahucios mejora la ley para arrendadores

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El Sindicat de Llogateres considera que la aprobación por parte del Gobierno del decreto que prorroga la moratoria de desahucios para 2026 representa una mejora de la ley para los arrendadores en lugar de centrarse en proteger a las familias en riesgo de desahucio.

El sindicato de Inquilinos y Alquiladores en Cataluña ha asegurado en un comunicado este martes que la aprobación de la moratoria de desahucios, junto al resto de medidas del escudo social, no es fruto de la voluntad política del Gobierno, sino resultado directo de la presión social y de las movilizaciones de la semana anterior en más de diez ciudades como respuesta a la eliminación de la moratoria de desahucios.

Sin embargo, considera que la medida vuelve todavía más rebajada y no da solución real a las 60.000 familias vulnerables que están en riesgo de ser desahuciadas sin alternativa habitacional.

El Sindicat de Llogateres ha explicado que "en el peor momento del mercado del alquiler, esta decisión supone un retroceso en materia de vivienda y una cesión clara a los intereses de los propietarios y del sector inmobiliario".

Su portavoz, Enric Aragonès, considera "incomprensible" que en un momento de máxima emergencia y preocupación por la vivienda se retroceda en la protección de las personas más vulnerables. EFECOM



