Silverway cree que bolsas y sector inmobiliario está inflado y los retornos serán pésimos

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El gestor de Silverway, la nueva gestora aprobada recientemente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pedro Escudero, ha asegurado este martes que los mercados y el sector inmobiliario se encuentra "inflados", y todo volverá a donde estaba, por lo que las expectativas son de "retornos pésimos en 5 años".

Escudero, con una experiencia de cerca de 30 años en EE.UU., ha presentado este martes en Madrid su gestora Silverway con base en Madrid y destinada a inversores europeos, a través de la que previsiblemente en mayo lanzará un fondo dirigido a institucionales e inversores particulares, con el que pretende llegar al "público de a pie".

Según ha destacado las empresas que cotizan en el S&P 500 de EE.UU. están "extremadamente caras" porque ha habido un impulso fiscal excesivo, con un déficit en este país superando de manera sostenida el 6 % del producto interior bruto (PIB), lo que ha definido como una economía de guerra, por lo que cree que el mercado en general, también los europeos, "van a sufrir bastante" en los próximos años.

En el caso de la Bolsa española, a pesar de considerar a España "un gran país", sus empresas no son de las mejores del mundo, salvo contadas excepciones como el caso de Inditex.

En este entorno, Escudero apuesta por sectores que se encuentran a un precio que ha calificado como decente, como es el caso del de seguros, y el de la comida congelada, mientras que preguntado por el oro y la plata tras las fuertes subidas registradas en el último año, ha apuntado que no invierte en ello ya que "no producen nada".

Una opinión parecida ha vertido en el caso de las criptodivisas, un sector que no lo considera una inversión sino una especulación, que algún día se verá si explota o no, a pesar de considerar que la tecnología es interesante.

Escudero, que ha presentado a su equipo para España, que estará formado por cerca de 25 personas, cinco de ellas en la parte de inversión, ha dicho que su modelo de inversión se basa en empresas con balances sólidos y alta previsibilidad de flujos de caja futuros, y en modelo de negocio extremos o diferenciados capaces de prosperar incluso en medio de la competencia de precios, así como en activos con una marca, servicio o producto único con pocos o ningún competidor.

En este sentido, y tras resaltar que con 50 años se encuentra en el inicio de su carrera ha hecho hincapié en la importancia de invertir con visión a largo plazo, ya que el secreto el secreto es tener expectativas muy bajas pero progresar todos los días.

Centrándose en el fondo que verá la luz previsiblemente en mayo, el objetivo según Escudero es que el español de a pie que no tiene acceso a él pueda invertir en su fondo de EE.UU."democratizando" así la inversión.

Ha explicado que cuando analizaron las posibilidades de sacar un fondo en España o una sicav en Luxemburgo, se dieron cuenta de las ineficiencias de las sicav en las que las gestoras tienen acceso al dinero con riesgo patrimonial tanto para el partícipe como para la propia gestora, y ello les llevó a romper esa figura en la que puede haber errores operativas o mala praxis y evitar riesgos, y arropar la defensa del partícipe minorista.

Escudero ha dicho que el fondo se encuentra en Luxemburgo pero hay una cuenta del fondo en España donde el cliente hace transferencias y traspasos, de modo que el dinero va directamente de la cuenta del partícipe a la del fondo sin que la gestora toque su dinero.

Para comercializar el fondo, el director comercial de Silverway AM, Luis Beltrami, ha señalado que en una primera fase se encuentran desarrollando una red comercial que llegue a las familias a través de una campaña de márketing, una segunda fase, en la que se acceda a los clientes institucionales, banca privada, agentes y banqueros.

Asimismo, ha apuntado que los clientes podrán acceder directamente a la web de la gestora para poder informarse.

Escudero gestiona uno de los fondos más rentable s de los últimos años en EE.UUL, el Doma Perpetual, y desde su lanzamiento hace cerca de una década ha logrado mantener una rentabilidad del 17 % anualizado. EFECOM

