Siete comunidades en alerta por nevadas, viento y oleaje, con dos en nivel naranja

Madrid, 3 feb (EFE).- Siete comunidades autónomas están en alerta por nevadas, viento, tormentas y temporal marítimo, de las cuales dos, Galicia y Andalucía, se encuentran en nivel naranja (riesgo importante) por temporal marítimo y viento, respectivamente, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, que lo está por fuertes rachas.

Además, Galicia está en amarillo (peligro bajo) por nevadas y tormentas, y Andalucía por mala mar, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

También se encuentran en alerta amarilla las siguientes comunidades: Aragón, ambas Castillas y la Comunidad de Madrid, todas ellas por nevadas, además de Canarias por temporal marítimo.

Se prevén rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en litorales de Galicia y Andalucía, así como a primeras horas en puntos del extremo este peninsular.

Serán de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho (Cádiz) y en la ciudad autónoma de Ceuta, que están en nivel naranja de riesgo.

En el caso del litoral gaditano, también en naranja, las rachas llegarán hasta 90 kilómetros por hora.

Habrá temporal marítimo en la costa de Galicia, que ha activado el nivel naranja de riesgo, por olas de hasta 6 metros en A Coruña y Pontevedra y vientos marinos de hasta 61 kilómetros por hora.

Habrá chubascos localmente fuertes y/o persistentes acompañados de granizo en Galicia y oeste y litorales de Andalucía.

En Canarias, en nivel amarillo, el temporal marítimo dejará en Lanzarote, La Palma y Tenerife olas de 4 metros.

La cota de nieve se situará en 900/1.200 metros, con probables acumulados significativos en montañas del centro y norte peninsular.

Se prevén espesores de más de 5 centímetros en 24 horas a partir de 1.000 metros en Sanabria (Zamora) y en el sistema central de Segovia o de Ávila.

También en la Ibérica, en las laderas de Burgos y de Soria, o en la sierra de Madrid y en la serranía de Guadalajara y de Cuenca desde 1.100-1.200 metros. EFE