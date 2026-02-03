Salarich:Ser abanderado es un honor y motiva; a Olivia (Smart) no la conozco personalmente

Adrián R. Huber

Milán (Italia), 3 feb (EFE) .- El catalán Quim Salarich es el varón que mejores resultados ha logrado para España en la Copa del Mundo de esquí alpino en los últimos 47 años. Desde la época de Francisco Fernández Ochoa, el mítico 'Paquito'. Único campeón olímpico invernal español de toda la historia: de eslalon, en los Juegos de Sapporo'72, en Japón.

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE, Salarich, nacido hace 32 años en Vic (Barcelona), explica cómo afronta los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que serán sus terceros Juegos Olímpicos, después de los de PyeongChang'18 (Corea del Sur) y los de Pekín -hace cuatro años-, en los que apuntará alto en el eslalon y en los que, junto a la patinadora artística Olivia Smart, ejercerá de abanderado del equipo español, algo que para él es "un gran honor".

Pregunta: ¿Con qué resultado se iría a casa satisfecho?

Respuesta: Yo siempre he dicho que mi objetivo, como mínimo, para irme contento, es quedar entre los quince primeros.

Pero creo que tengo potencial para hacerlo mejor.

P: Será el abanderado, junto a Olivia Smart, en la ceremonia inaugural del próximo viernes (en el estadio San Siro de Milán). Supongo que eso es un honor especial para usted, ¿no?

R: Sí, la verdad que ser abanderado es un honor especial. Al final, puedes haber ido a cuatro Juegos, pero abanderado sólo hay uno. Y no todos lo pueden ser.

Que me eligieran a mí me llena de orgullo y me da más motivación para intentar conseguir un buen resultado.

P: ¿A Olivia Smart ya la conoce?

R: La verdad es que no. Personalmente, no la conozco.

La conocí por videollamada, pero ahora que vamos a los Juegos la voy a conocer y seguro que es una persona súper simpática. Tiene pinta de serlo.

P: ¿Hay alguna indicación especial para los abanderados y las abanderadas? ¿Eso se puede ensayar de alguna manera?

R: Pues la verdad es que no tengo ni idea, si hay alguna cosa especial que haya que hacer como abanderado.

Yo no he practicado nada, y yo creo que el mismo día 6 estaré ensayando las horas previas.

P: ¿Cómo sigue su programa, hasta el eslalon olímpico, en Bormio?

R: Ahora tenemos estas dos pruebas de la Copa de Europa, en Baqueira (Lleida). Luego voy a la Ceremonia. Llego el día 5 a Milán y la ceremonia es al día siguiente.

Y luego, el día 7, regreso a entrenar a La Molina (Girona), que nos preparan la pista para poder entrenar en casa. Y después ya nos vamos para Bormio. EFE