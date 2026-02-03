Salarich: Kristoffersen, Noel... hay muchos favoritos; incluso los teóricos 'outsiders'

Adrián R. Huber

Milán (Italia), 3 feb (EFE) .- El catalán Quim Salarich es el varón que mejores resultados ha logrado para España en la Copa del Mundo de esquí alpino en los últimos 47 años. Desde la época de Francisco Fernández Ochoa, el mítico 'Paquito'. Único campeón olímpico invernal español de toda la historia: de eslalon, en los Juegos de Sapporo'72, en Japón.

En una entrevista con la Agencia EFE, Salarich, nacido hace 32 años en Vic (Barcelona) explica cómo afronta los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) que serán sus terceros Juegos Olímpicos, después de los de PyeongChang'18 (Corea del Sur) y los de Pekín -hace cuatro años-, en los que apuntará alto en el eslalon y a quiénes ve como favoritos, en la disciplina más "apretada" del esquí alpino.

Pregunta: Hasta el momento, ¿cómo describiría su temporada?

Respuesta: Pues la verdad es que el objetivo de la temporada era, sobre todo, recortar ese ránking, que teníamos como hándicap al principio de la misma; y la verdad es que lo hemos logrado. Ahora y estamos en un ránking mucho más razonable para atacar. Seguramente si hubiéramos tenido este dorsal a principio de temporada nos hubiera ido mucho mejor; porque, al final, con dorsales altos en todas las pruebas que he competido me he quedado a las puertas de pasar el corte.

Con un dorsal 20 números más bajo, como ahora, otro gallo cantaría. Pero bueno, estoy bastante contento de cómo estoy esquiando esta temporada. Sí que es verdad que en el eslalon está siendo todo muy competitivo; y son pequeños detalles los que marcan la diferencia; pero creo que llevo una línea ascendente. Llegamos en un buen momento a estos Juegos.

P: ¿Cree que lo mejor está por llegar, aún?

R: Sí. Me voy notando cada vez mejor y tengo muchas ganas de llegar a los Juegos, para tirármelo y llevarme a casa un buen resultado; y demostrarme que estoy esquiando ´súper bien'.

P: ¿Qué siente por ser olímpico de nuevo? ¿Es siempre lo mismo? ¿La primera vez fue más especial o siempre se siente lo mismo?

R: Al ser mi tercera vez, digo que tengo mi experiencia, técnica y táctica; y a nivel de grandes eventos.

Los primeros (los de PyeongChang) sí que fueron un poco de ir a hacer la experiencia. En los segundos (los de Pekín) ya éramos mucho más competitivos, pero aún no éramos conscientes de a dónde podíamos llegar. Y ahora ya lo somos.

Para mí estos Juegos son más especiales, son más cerca de casa; y me noto más competitivo que en las ocasiones anteriores.

P: ¿Cómo llega, física y animicamente, a estos Juegos?

R: Físicamente, me noto como nunca. Eso se demuestra en los últimos parciales (de cada manga). Cuando todo el mundo puede llegar a perder centésimas yo hago mis mejores parciales. He hecho cuarto, quinto, tercero... siempre he hecho buenos sectores finales, que era uno de los hándicaps que tenía los últimos años.

Y animicamente llego motivado. Siempre quieres llegar mejor, con mejores resultados. Pero bueno, estoy contento.

P: Las pruebas de eslalon siempre están más que apretadas, ¿no?

R: Sí. Al final, el eslalon es la disciplina más apretada. En Levi (Finlandia) hice una buena carrera, pero tuve un fallo y me quedé fuera. En Gurgl (Austria) quedé a 1,70 (segundos) del primero y quedé el 34 (a la segunda manga pasan 30, en Copa del Mundo).

En Wengen (Suiza) quedé a 0,01 (una centésima) de la clasificación, pero a siete décimas del 'top 10'. Éste deporte es tan apretado que una mínima diferencia hace que una carrera sea buena o mala.

P: El noruego Henrik Kristoffersen, que la pasada temporada ganó por cuarta vez la Copa del Mundo; el francés Clement Noel, que defenderá título.,,, ¿quiénes son sus favoritos al oro olímpico de eslalon?

R: Sinceramente, ahora mismo veo muchos favoritos para ganar el eslalon en estos Juegos.

No te sabría decir un nombre en concreto, porque están Noel, Kristoffersen, está (el finlandés Eduard) Hallberg, está (el francés) Paco Rassat... lo bueno de esta disciplina es que hay muchos favoritos. Incluso nos dan favoritos a los 'outsiders'. EFE