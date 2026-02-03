Saiz reitera que el Gobierno presentará los presupuestos en el primer trimestre

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reiterado este martes el compromiso del Ejecutivo con la presentación del proyecto de presupuestos para 2026 "en el primer trimestre del año".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha apuntado que "se están ultimando los trabajos para cumplir con el compromiso de presentar estas cuentas", que ya arrastran meses de retrasos, lo que ha llevado a prorrogar por tercera vez los presupuestos de 2023, que son los actualmente vigentes.

En cualquier caso, "vemos martes a martes cómo se da respuesta a los desafíos", como la revalorización de las pensiones, que se ha vuelto a aprobar hoy tras ser derogada por el Congreso la pasada semana. EFECOM