Rubén Burgos: “Creer en nuestras posibilidades es determinante”

Valencia, 3 feb (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, destacó la importancia de la mentalidad a la hora de afrontar el partido de este miércoles de la Euroliga femenina ante Umana Reyer Venecia, en el que su equipo necesita ganar para conseguir la clasificación a la fase final.

“Las sensaciones son muy importantes, sobre todo a este nivel donde hay tanta igualdad y tanta competitividad por ambos lados, muchos detalles técnico-tácticos, muchos de plan de partido, de identidad, pero, sobre todo, el estado de ánimo, cómo llegan los equipos y el creer en nuestras posibilidades es determinante”, explicó Burgos en declaraciones facilitadas por el club.

“Con el nuevo sistema de competición, es un partido ya eliminatorio en fechas tempranas, pero sabemos y estamos preparadas para ello y es la situación que se ha dado, exactamente la misma para ambos equipos”, insistió Burgos.

El técnico valenciano recordó el partido de ida y mencionó a algunas jugadoras de Venecia como principales peligros: “Lo que esperábamos de Venecia era una gran defensa con alternativas como realizaron. Tuvieron un buen acierto en el lanzamiento de tres y hemos de bajar esos porcentajes y controlar las individualidades puntuales que aparecen por el talento y el nivel de jugadoras WNBA como son Dojkic, Holmes, Kaila Charles o nuestra ex Mavunga”.

La jugadora alemana Leo Fiebich reconoció la importancia del partido: “Es el partido más importante de la temporada. Tuvimos la oportunidad de jugar un encuentro así la semana pasada y aprendimos de él. Sabemos qué tenemos que hacer contra Venecia para ganar y la victoria contra Zaragoza nos da confianza”. EFE

