Ronda (Málaga) desaloja de forma preventiva varias zonas ante el riesgo de inundaciones

Málaga, 3 feb (EFE).- El municipio malagueño de Ronda desalojará de forma preventiva a los vecinos de viviendas de varias zonas rurales ante el riesgo de inundaciones tras decretarse el aviso rojo por lluvias para este miércoles.

El Ayuntamiento ha publicado en redes sociales que hará desalojos preventivos en las zonas rurales de Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz.

El Consistorio indica que los desalojos afectarán a los inmuebles situados en áreas inundables cercanas a las riberas de los ríos y destaca que se ofrecerá alojamiento a las personas afectadas que lo necesiten.

El Ayuntamiento de Ronda ya había anunciado con anterioridad que para este miércoles se suspendían las actividades municipales y permanecerían cerrados los parques, jardines y monumentos, así como el cementerio, la biblioteca, las instalaciones deportivas, talleres socioculturales, centros cívicos municipales y el centro municipal del mayor.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado su aviso de lluvias en Ronda previsto para este miércoles, desde las 00.00 horas hasta las 23.59, con previsión de 150 milímetros (mm) acumulados en 12 horas y superiores a 200 mm en 24, por lo que han solicitado desde el Consistorio que se extremen las precauciones. EFE

