Responsable UGT en Renfe en Catalunya denuncia que el servicio de Rodalies es un desastre

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El responsable de UGT en Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha afirmado que lo que sucede en Rodalies "es un desastre", ya que de 25 problemas que hay en España, 16 se producen en Cataluña.

Esto da a entender que no se trata de una "cosa anecdótica, sino estructural", ha afirmado Cárdenas, que ha participado este martes en una concentración en Madrid de las organizaciones sindicales que integran los comités de empresa de Renfe y Adif ante la sede del Ministerio para exigir responsabilidadades y medidas en la red ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

En declaraciones a los periodistas, se ha referido al nuevo incidente que se ha producido este martes en el centro de control del servicio de Rodalies, en Cataluña y que sucede a otros dos que hubo la semana pasada.

Ha afirmado que lo que sucede en este servicio es un "auténtico desastre" y que "algo hay que hacer. No se puede quedar como está".

"Si hay cosas mal (en el servicio de ferrocarril en general) aquello es un continuo".

Se ha referido a la huelga que han convocado del 9 al 11 de febrero los sindicatos tras el accidente de Adamuz y ha afirmado que, de momento, no han hablado con el Ministerio de Transportes pero que confían en hacerlo esta semana para negociar y tratar de llegar a un acuerdo.

Ha considerado "imprescindible" que el Gobierno les presente un "plan" de infraestructuras ferroviarias que sea "importante" y que "garantice" la seguridad de los viajeros y trabajadores.

Ha aludido a los maquinistas, que tienen la "sensación mayoritaria" de que el siguiente accidente les puede tocar a ellos.

Ha lamentado que hace un mes se les dijera que "todas las vías estaban perfectas y maravillosas" y ahora se produzcan "derrumbes en todos lados y árboles caídos".

"¡Cuidado que esto no es como nos lo pintaban!". "Ahora hay limitaciones por todos los lados", ha lamentado.

Hace un mes, se iba a 300 kilómetros por hora de Madrid y Barcelona, cuando se tenía que ir a 160, ha criticado. "La seguridad es lo más importante".

Preguntado por qué el ministro de Transportes, Óscar Puente, hablara de renovación del sistema ferroviario, cuando se mantienen elementos antiguos del sistema, ha afirmado que "se lo han explicado mal. Así de sencillo".

"El accidente de Gelida también había tenido una renovación integral de las vías, pero no de la obra civil, que es lo que ha fallado".

Ha reprochado al gobierno de José María Aznar, que acordara retirar a lo que es ahora Adif las funciones de supervisión de las obras, en favor de las empresas. Eso "no garantiza" que la supervisión sea la misma. EFECOM